Η Ρούλα Ρέβη μίλησε ανοιχτά για τη μακροχρόνια σχέση της με τον Αποστόλη Τότσικα, εξηγώντας γιατί θεωρεί πως οι διαφωνίες έχουν θέση σε μια σχέση και δεν πρέπει να αποφεύγονται.

Η φωτογράφος και ο ηθοποιός είναι μαζί από το 2007 και όπως παραδέχτηκε η ίδια, η κοινή τους πορεία δεν είναι απαλλαγμένη από δυσκολίες, όπως συμβαίνει σε κάθε οικογένεια.

Η εξομολόγηση της Ρούλας Ρέβη για τη σχέση τους

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης που παραχώρησαν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η Ρούλα Ρέβη αναφέρθηκε στην εικόνα που μπορεί να έχει δημιουργηθεί προς τα έξω για τη σχέση τους, διευκρινίζοντας πως δεν γνωρίζει ο κόσμος τις στιγμές έντασης που ενδέχεται να περνούν.

«Εντάξει, δεν ξέρετε πότε τσακωνόμαστε, μοιραζόμαστε τα καλά. Γιατί πολλές φορές για εμάς υπάρχει στον αέρα αυτό το ότι είναι τέλεια όλα κλπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν γίνεται να μην τσακωθείς με έναν άνθρωπο που είσαι μαζί από το 2007»

Η φωτογράφος ξεκαθάρισε πως, όπως όλα τα ζευγάρια, έτσι και εκείνοι έχουν αντιμετωπίσει κατά καιρούς προβλήματα, τόσο πριν αποκτήσουν παιδιά, όσο και στη συνέχεια.

Για την ίδια, οι διαφωνίες αποτελούν φυσικό κομμάτι μιας μακροχρόνιας σχέσης, ενώ η διαρκής αποφυγή τους δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη λύση.

«Όχι! Έχουμε δυσκολίες που έχουν όλες οι οικογένειες. Και πριν τα παιδιά, σαν ζευγάρι κανονικό, είχαμε τα θέματά μας κατά καιρούς. Αρχικά, δεν γίνεται να μην τσακωθείς με έναν άνθρωπο που είσαι μαζί από το 2007. Σήμερα το σκεφτόμουν, είμαστε 19 χρόνια μαζί», είπε η Ρούλα Ρέβη.

Η ίδια τάχθηκε υπέρ της ειλικρινούς έκφρασης των διαφωνιών μέσα στη σχέση, θεωρώντας πως είναι προτιμότερο οι δύο σύντροφοι να συζητούν όσα τους προβληματίζουν, αντί να καταπιέζουν τα συναισθήματά τους και να απομακρύνονται σταδιακά ο ένας από τον άλλον.

Govastiletto.gr – Η διαφορά ηλικίας που συζητήθηκε: Η Ρούλα Ρέβη απαντά για τη σχέση της με τον Αποστόλη Τότσικα