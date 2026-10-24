Πόλο έλξης για χιλιάδες πολίτες αποτελεί στη Θεσσαλονίκη η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra «Κίμων», η οποία κατέπλευσε στον Θερμαϊκό στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (24/10), δεκάδες πολίτες σχημάτισαν μεγάλες ουρές στις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ, προκειμένου να επιβιβαστούν στη νεότερη κύρια μονάδα κρούσης του Πολεμικού Ναυτικού και να ξεναγηθούν από τα στελέχη της.

Το πολεμικό πλοίο κλάσης FDI HN θα παραμείνει επισκέψιμο για το κοινό και μαθητές σχολείων έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Μεγάλο ενδιαφέρον και ουρές πολιτών στο λιμάνι

Η παρουσία του «Κίμωνα» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης συνιστά μία από τις πλέον ξεχωριστές στιγμές των φετινών επετειακών εορτασμών για την 28η Οκτωβρίου.

Το πλοίο, που συνιστά την πλέον προηγμένη και σύγχρονη μονάδα κρούσης του ελληνικού στόλου, κατέπλευσε στον Θερμαϊκό το πρωί της Παρασκευής (23/10). Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, πλήθος πολιτών κάθε ηλικίας βρέθηκε στις προβλήτες του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), σχηματίζοντας ουρές για να ανέβει στο κατάστρωμα, να περιηγηθεί στους χώρους και να ενημερωθεί διεξοδικά από τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του σκάφους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και βαρύς οπλισμός

Η φρεγάτα «Κίμων» ανήκει στην προηγμένη κλάση FDI HN (γνωστή ως Belharra) και ενσωματώνει συστήματα τελευταίας τεχνολογίας για επιχειρήσεις σε πολυδιάστατα περιβάλλοντα απειλών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Πολεμικού Ναυτικού, τα βασικά τεχνικά μεγέθη του πλοίου περιλαμβάνουν:

Διαστάσεις και εκτόπισμα: Μήκος 121,6 μέτρα, πλάτος 17,7 μέτρα, βύθισμα 6,2 μέτρα και εκτόπισμα 4.603 τόνων.

Πρόωση και ταχύτητα: Σύστημα CODAD (Combined Diesel and Diesel) με τέσσερις κύριες πετρελαιομηχανές MTU, το οποίο προσφέρει μέγιστη ταχύτητα 27,5 κόμβων.

Ενδιαίτηση: Δυνατότητα φιλοξενίας έως και 149 ατόμων.

Ο εξοπλισμός μάχης καθιστά τη μονάδα ικανή να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα εναέριους, επιφανειακούς και υποθαλάσσιους στόχους:

Πυραυλικό σύστημα: 32 αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster 30 και 8 αντιπλοϊκοί πύραυλοι Exocet. Πυροβόλα: Ένα κύριο ναυτικό πυροβόλο OTO Melara Super Rapid των 76 χιλιοστών και δύο τηλεχειριζόμενα συστήματα Lionfish των 20 χιλιοστών. Αυτοπροστασία και ανθυποβρυχιακός πόλεμος: Σύστημα εγγύς προστασίας RAM, δύο διπλοί τορπιλοσωλήνες, καθώς και συστήματα εκτόξευσης ηλεκτρονικών και ακουστικών αντιμέτρων. Εναέρια μέσα: Πλήρης υποστήριξη για ένα ελικόπτερο ναυτικής συνεργασίας τύπου SH-70B(6) ή MH-60R, παράλληλα με δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV) τύπου Schiebel S-100 για αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης.

Η ιστορική διαδρομή του ονόματος «Κίμων»

Το νεότευκτο σκάφος αποτελεί το δεύτερο πλοίο στην ιστορία του ελληνικού στόλου που φέρει το όνομα «Κίμων».

Ο προκάτοχός του ήταν το αντιτορπιλικό D-218 (κλάσης Charles F. Adams), το οποίο είχε ναυπηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πρώην USS Semmes. Το πλοίο εκείνο είχε καθελκυστεί στις 20 Μαΐου 1961 και εντάχθηκε στο αμερικανικό ναυτικό στις 10 Δεκεμβρίου 1962.

Στην Ελλάδα παραχωρήθηκε μέσω δανεισμού στο πλαίσιο της διμερούς αμυντικής συμφωνίας της 8ης Ιουλίου 1990, μαζί με τα αδελφά πλοία «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής». Η ελληνική σημαία υψώθηκε στον πρώτο «Κίμωνα» στις 12 Σεπτεμβρίου 1991 με πρώτο κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Δημήτριο Καλλέργη, κατέπλευσε σε ελληνικά ύδατα στις 27 Μαΐου 1992 και ολοκλήρωσε την υπηρεσία του με τον παροπλισμό του το 2004.

Το αναλυτικό ωράριο επισκέψεων

Η πρόσβαση στο πολεμικό πλοίο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα επισκεπτηρίου για το κοινό και τις σχολικές μονάδες διαμορφώνεται ως εξής: