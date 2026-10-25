Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ένα ευρύ και συντονισμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας και της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), με στοχευμένες ανακαινίσεις, συντηρήσεις υποδομών, αισθητικές αποκαταστάσεις και εκτεταμένες παρεμβάσεις προσβασιμότητας.

Με κοινή δράση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, της Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα και της ΣΤΑΣΥ, αξιοποιούνται εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι για τη ριζική βελτίωση της καθημερινότητας εκατοντάδων χιλιάδων επιβατών, την καθαριότητα, την ασφάλεια και την πλήρη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.

Παρεμβάσεις σε περισσότερους από 20 σταθμούς του Προαστιακού

Για το δίκτυο του Προαστιακού της Αττικής, οι ενέργειες εξελίσσονται σε πολλαπλά επίπεδα με τη σύμπραξη των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, της Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ) και της ΣΤΑΣΥ:

Άμεση εργολαβία 4 μηνών: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπογραφή της σύμβασης για τους σταθμούς «Άνω Λιόσια», «Μεταμόρφωση», «Ηράκλειο», «Κηφισίας» και «Πεντέλη». Το έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα, προβλέπει στεγανώσεις στεγάστρων, επιδιορθώσεις δαπέδων και βαθμίδων, ανανέωση χρωματισμών, απομάκρυνση γκράφιτι με εφαρμογή ειδικής αντι-γκράφιτι βαφής, συντήρηση καθισμάτων, αναβάθμιση φωτισμού σε εισόδους και αποβάθρες, καθώς και επισκευή ή αντικατάσταση των ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης.

Πρόγραμμα 12 σταθμών έως το 2027: Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος υλοποιούν αναβάθμιση σε 12 σταθμούς (οι 9 στην Αττική: «Σφενδάλη», «Αυλώνας», «Αφίδνες», «Πειραιάς», «Αθήνα – Σταθμός Λαρίσης», «Άγιος Στέφανος», «Αχαρνές», «Άγιος Ιωάννης Ρέντης» και «Άγιοι Ανάργυροι»). Οι παρεμβάσεις σε στέγαστρα, αποβάθρες και χώρους αναμονής έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης την άνοιξη του 2027.

Καθαρισμοί και κόμβος «Νερατζιώτισσα»: Εκτελούνται εργασίες αφαίρεσης γκράφιτι και καθαρισμού σε «Νερατζιώτισσα», «ΣΚΑ» και «Ρουφ», ενώ δρομολογείται πλήρης ανακαίνιση στον κομβικό σταθμό μετεπιβίβασης «Νερατζιώτισσα».

Συνδυαστικοί σταθμοί ΣΤΑΣΥ: Σε «Δουκίσσης Πλακεντίας», «Παλλήνη», «Παιανία-Κάντζα» και «Κορωπί» προωθείται αποκατάσταση φθορών σε αποβάθρες και σκάλες, αλλαγή δικτύων απώθησης πτηνών, βαφές μεταλλικών επιφανειών και τοποθέτηση νέων καθισμάτων και κάδων.

Ο εκσυγχρονισμός της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ) και το πρότυπο της Καλλιθέας

Στη Γραμμή 1 του Μετρό, οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύ πλαίσιο εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνει την ανακατασκευή των συρμών (με τον πρώτο να βρίσκεται ήδη σε κυκλοφορία) και τη συντήρηση των γραμμών:

Σταθμοί σε ανακαίνιση: Έπειτα από τις ολοκληρωμένες εργασίες σε «Ομόνοια», «Βικτώρια», «Πετράλωνα» και «Κηφισιά», τα συνεργεία συνεχίζουν στον σταθμό «Μοναστηράκι». Κάθετη μετακίνηση: Έχει δρομολογηθεί η συνολική αντικατάσταση όλων των κυλιόμενων κλιμάκων και ανελκυστήρων κατά μήκος της γραμμής. Ο πιλότος της «Καλλιθέας»: Ξεκινούν άμεσα έργα αναβάθμισης προσβασιμότητας διάρκειας 12 μηνών, με αντικατάσταση δαπέδου πεζογέφυρας και κιγκλιδωμάτων, νέους οδηγούς όδευσης τυφλών, αναδιαμόρφωση ραμπών και αναβάθμιση φωτισμού. Η παρέμβαση αυτή θα λειτουργήσει ως οδηγός για τους υπόλοιπους 23 σταθμούς του ΗΣΑΠ, μέσω χρηματοδότησης από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Καθολική προσβασιμότητα και ψηφιακά εργαλεία Evelity

Η ισότιμη εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα επεκτείνεται με στοχευμένα ψηφιακά και δομικά έργα:

Ψηφιακή πλοήγηση Evelity: Σε συνέχεια της επιτυχημένης εφαρμογής στον σταθμό «Ακρόπολη», αναπτύσσεται λογισμικό και εγκαθίσταται ψηφιακός εξοπλισμός για τη χαρτογράφηση και την καθοδήγηση ΑμεΑ σε ολόκληρο το δίκτυο του Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

33 σιδηροδρομικοί σταθμοί πανελλαδικά: Προβλέπονται προσαρμοσμένες επεμβάσεις (ανελκυστήρες, ράμπες, απτική σήμανση, οπτικοακουστική πληροφόρηση) παράλληλα με ειδική εκπαίδευση του προσωπικού εξυπηρέτησης.

Η στρατηγική του Υπουργείου και η δήλωση Κώτσηρα

Ψηλά στις προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των αρμόδιων συγκοινωνιακών φορέων, παράλληλα με τη συχνότητα και τη συνέπεια των δρομολογίων, τίθεται η διαμόρφωση ενός δικτύου καθαρού, λειτουργικού και φιλικού προς τον πολίτη.

Μιλώντας αποκλειστικά στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ανέλυσε τη φιλοσοφία του σχεδίου:

«Με οριζόντιο και οργανωμένο τρόπο και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και με την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, επιδιώκουμε μια συνολική αλλαγή της εικόνας των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς στο λεκανοπέδιο. Δεν περιοριζόμαστε σε αποσπασματικές εργασίες, αλλά σε ένα σύνολο παρεμβάσεων, από τη συντήρηση και την καθαριότητα έως την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ενημέρωση. Στόχος μας οι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που διέρχονται καθημερινά από τους σταθμούς του μετρό και του προαστιακού να μετακινούνται με άνεση και αξιοπρέπεια».