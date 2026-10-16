Ένα σημαντικό έκθεμα της αρχαϊκής συλλογής αποδίδεται ξανά στο κοινό με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης 2026, αποκαλύπτοντας την αυθεντική του μορφή.

Το άγαλμα του ιππέα (Ακρ. 700, 510–500 π.Χ.) επανεκτίθεται στην Αίθουσα Αρχαϊκής Ακρόπολης του Μουσείου Ακρόπολης. Ύστερα από εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης, το γλυπτό τοποθετήθηκε και πάλι στο πρωτότυπο ενεπίγραφο βάθρο του, το οποίο φυλασσόταν έως τώρα στις αποθήκες στον βράχο της Ακρόπολης.

Για δεκαετίες, το γλυπτό εκτίθετο σε νεότερη βάση που είχε κατασκευαστεί κατά το διάστημα 1956–1964, στο πλαίσιο των επανεκθετικών εργασιών στο παλαιό Μουσείο Ακρόπολης από τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων, Γιάννη Μηλιάδη.

Στη νέα αυτή επέμβαση, οι συντηρητές απομάκρυναν τα παλαιά στηρίγματα από πλεξιγκλάς, εξυγίαναν την επιφάνεια του γλυπτού και το επανασυνέδεσαν με τη βάση του, αναδεικνύοντας έτσι την αρχική, ολοκληρωμένη εικόνα του μνημείου.

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