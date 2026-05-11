Η Νατάσα Θεοδωρίδουκαι ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης, εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή τους από τη Θεσσαλονίκη, όπου η τραγουδίστρια πραγματοποιεί εμφανίσεις μαζί με τον Σάκη Ρουβά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Happy Day, ο Γιάννης Καρυπίδης απομακρύνθηκε διακριτικά μόλις αντιλήφθηκε την κάμερα, ενώ η Νατάσα Θεοδωρίδου διατήρησε ευγενική στάση απέναντι στους δημοσιογράφους, αποφεύγοντας ωστόσο να κάνει δηλώσεις για την προσωπική της ζωή.

Η τραγουδίστρια αρκέστηκε να πει: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα φιλιά μου, σας παρακολουθώ», πριν αποχωρήσει χαμογελαστή.

Πρόσφατα, το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει και την πρώτη του επίσημη κοινή εμφάνιση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της έκθεσης «EROS» που διοργάνωσε η Μαρίνα Βερνίκου με τη φιλανθρωπική οργάνωση Creaid.