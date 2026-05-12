Η Νεσχάν Μουλαζίμ μίλησε για τη μητρότητα, την καθημερινότητα με την 8,5 μηνών κόρη της, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να καταφέρει να αποκτήσει παιδί.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ανέφερε πως βιώνει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, τονίζοντας ότι πάντα ήθελε να γίνει μητέρα και πως ακόμη και οι δυσκολίες της νέας καθημερινότητας δεν την επηρεάζουν αρνητικά.

Η ίδια αναφέρθηκε και στη σχέση της κόρης της με τον σύζυγό της, Στέλιο Πολογεώργη, λέγοντας πως όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο πιο στενός γίνεται ο δεσμός τους.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σχεδιάζουν τη βάφτιση της μικρής προς το τέλος του καλοκαιριού και πως θα πάρει το όνομα Νεσχάν-Αέλια, ενώ επιθυμούν η τελετή να πραγματοποιηθεί στη θάλασσα.

Η Νεσχάν Μουλαζίμ μίλησε επίσης, ανοιχτά για τη δύσκολη διαδρομή μέχρι την εγκυμοσύνη, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκαν περίπου τριάμισι χρόνια προσπαθειών μέχρι να τα καταφέρει.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς διαγνώστηκε με οστεοπόρωση κύησης. Όπως περιέγραψε, αρχικά χρειάστηκε να χρησιμοποιεί «πι» για να κινείται, ενώ αργότερα μετακινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο μέχρι να γεννήσει.

Παρά τις δυσκολίες, ανέφερε πως έναν μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της είχε ήδη αρχίσει να περπατά ξανά και σήμερα είναι πλήρως αποκατεστημένη.

Όπως τόνισε, η ίδια και ο σύζυγός της έχουν επιλέξει να μεγαλώνουν μόνοι τους το παιδί τους, δίνοντας προτεραιότητα αποκλειστικά στην οικογένειά τους.