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Νικόλας Φαράκλας: Παντρεύτηκε στα Κουφονήσια ο πρώην σύζυγος της Ελιάνας Χρυσικοπούλου – Οι λαμπεροί καλεσμένοι

Ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας για δεύτερη φορά
Βασίλης Κοντζεδάκης
08.06.2026 | 16:30 UPD:08.06.2026, 16:39
Νικόλας Φαράκλας: Παντρεύτηκε στα Κουφονήσια ο πρώην σύζυγος της Ελιάνας Χρυσικοπούλου – Οι λαμπεροί καλεσμένοι

Τις τελευταίες ώρες, έγινε γνωστή μια ευχάριστη είδηση, σύμφωνα με την οποία ο πρώην σύζυγος της Ελιάνας Χρυσικοπούλου, Νικόλας Φαράκλας, ανέβηκε για δεύτερη φορά τα σκαλιά της εκκλησίας. Φωτογραφίες από τον ονειρικό γάμο του μοιράστηκε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, η οποία βρέθηκε στο μυστήριο μαζί με τον σύζυγό της, Κίμωνα Κουρή.

Μέσα από όσα μοιράστηκαν οι καλεσμένοι στα social media, ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο σε ένα άκρως καλοκαιρινό προορισμό, και πιο συγκεκριμένα στα Κουφονήσια, ενώ όπως βλέπουμε, το ζευγάρι έλαμπε από ευτυχία.

Η πανέμορφη νύφη, που βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου Φαράκλα, ονομάζεται Αννού και δεν είναι πρόσωπο της σόουμπιζ.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι μοιράζεται, εδώ και αρκετό καιρό, τις κοινές στιγμές τους στα social media, χωρίς να κρύβουν τον έρωτα και τη λατρεία που έχουν ο ένας για τον άλλον.

Δείτε φωτογραφίες:

 

govastiletto.gr – Ελιάνα Χρυσικοπούλου – Νικόλας Φαράκλας: Ο λαμπερός γάμος στη Μύκονο και το διαζύγιο μετά από 9 χρόνια!

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