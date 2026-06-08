Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους του φετινού Grand Prix του Μονακό και είχε την ξεχωριστή τιμή να ρίξει την καρό σημαία στον τερματισμό του αγώνα.

Ο Έλληνας σταρ του NBA αποτέλεσε μία από τις πιο λαμπερές παρουσίες του αγωνιστικού τριημέρου στο Μόντε Κάρλο, με τη Formula 1 να του αναθέτει έναν από τους πιο συμβολικούς ρόλους της διοργάνωσης, σηματοδοτώντας το τέλος του αγώνα στην πιο διάσημη πίστα του πρωταθλήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της εμπειρίας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας πως ήταν μεγάλη τιμή για εκείνον να συμμετέχει σε μια τόσο ξεχωριστή στιγμή του θεσμού.

Ο «Greek Freak» συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές, λίγο πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ενόψει της νέας σεζόν.

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Govastiletto.gr – Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Έχω βγάλει 120 εκατομμύρια σε μια χρονιά – Θέλω να γίνω δισεκατομμυριούχος»