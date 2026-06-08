Σοφία Παυλίδου: Ποζάρει τόπλες από τις διακοπές της στους Παξούς και «ρίχνει» το Instagram

Η Σοφία Παυλίδου πραγματοποίησε τις πρώτες διακοπές της για το φετινό καλοκαίρι και μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media μας δείχνει τις όμορφες και ανέμελες στιγμές που περνά.

Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε το μαγευτικό νησί των Παξών, προκειμένου να κολυμπήσει στα καταγάλανα νερά του Ιονίου και να απολαύσει λίγες στιγμές ξεκούρασης και ηρεμίας στις ονειρικές παραλίες του νησιού.

Μάλιστα, σε μια από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ποζάρει τόπλες, με τους followers της να την αποθεώνουν.

Η Σοφία Παυλίδου έγραψε στη φωτογραφία της: «Ξεκούραση, επαναρύθμιση, αναγέννηση», με την ίδια να δείχνει να απολαμβάνει την ελευθερία και την ηρεμία που της προσφέρει το διάσημο νησί. Μάλιστα, μέσα από τις αναρτήσεις της μοιράστηκε και τις βόλτες της στη γραφική πόλη των Παξών, το ξενοδοχείο που έμεινε και τις χαρούμενες στιγμές με τους φίλους της που έζησε.

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