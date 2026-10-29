Κατά την επιστροφή της από τη Θεσσαλονίκη στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα, η Μαρία Αντωνά μίλησε στην κάμερα του «Happy Day». Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια κλήθηκε να τοποθετηθεί, για πρώτη φορά, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχόλια της Ζήνας Κουτσελίνη για το «μίνι» φόρεμά της και γενικότερα την τηλεοπτική της παρουσία.

«Είμαι ένας άνθρωπος που όταν έχω να πω κάτι που το αισθάνομαι, το λέω, αυτό έκανα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον για τη χρονική στιγμή που αισθάνθηκα ό,τι ήθελα να πω κάτι, το είπα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ούτε να προσθέσω, ούτε να σχολιάσω τίποτα άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά.

Η ίδια ρωτήθηκε και για τη δημόσια στήριξη που δέχτηκε από τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» είχε εκφράσει την έντονη ενόχλησή του για τα σχόλια της Ζήνας Κουτσελίνη, χαρακτηρίζοντας άδικη την επίθεση προς το πρόσωπό της.

Η Μαρία Αντωνά δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη της, επισημαίνοντας ωστόσο πως η συμπαράσταση δεν περιορίστηκε μόνο στον σύντροφό της, αλλά προήλθε και από πολλούς ακόμη ανθρώπους που θέλησαν να σταθούν στο πλευρό της.

«Είναι πολύ όμορφο όταν ακούς όμορφα σχόλια και όταν κάποιος καταλαβαίνει πώς ακριβώς αισθάνεσαι και τι ακριβώς περνάς. Δεν είναι μόνο ο Γιώργος, είναι όλα τα πρόσωπα και τα ευχαριστώ πολύ», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται πως η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η Ζήνα Κουτσελίνη, σχολιάζοντας τη Μαρία Αντωνά, αναφέρθηκε στο μίνι φόρεμά της, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο στα social media όσο και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Η Μαρία Αντωνά είχε επιλέξει να απαντήσει δημόσια, ενώ στη συνέχεια αρκετά πρόσωπα της τηλεόρασης τοποθετήθηκαν υπέρ της, τονίζοντας πως η επαγγελματική πορεία και η αξία μιας γυναίκας δεν μπορούν να κρίνονται από την εμφάνιση ή τις ενδυματολογικές της επιλογές.

govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Απόδραση στη Θεσσαλονίκη μετά τον σάλο με τη Ζήνα Κουτσελίνη