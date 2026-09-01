Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Πασχάλης Αρβανιτίδης και η σύζυγός του, Αλίκη, καθώς η κόρη τους, Ζήνα, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φρανκ, την Κυριακή 30 Αυγούστου. Για το αγαπημένο ζευγάρι, ο γάμος της κόρης τους αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της οικογενειακής τους ζωής.

Το μυστήριο του γάμου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε μία λαμπερή δεξίωση στην οικία της οικογένειας Αρβανιτίδη στη Βούλα.

«Δεν υπάρχει πιο σπουδαία και συγκινητική στιγμή για έναν πατέρα από το να βλέπει το παιδί του να ανοίγει τα φτερά του με τον άνθρωπο που αγαπά. Τραγουδήσαμε μαζί, όπως τότε που ήταν 17 χρονών, μόνο που τώρα την είδα νύφη και η καρδιά μου πλημμύρισε από περηφάνια και απόλυτη ευτυχία» είναι τα πρώτα λόγια του Πασχάλη στα Παραπολτιικά για τον γάμο της κόρης του.

Στη λαμπερή βραδιά έδωσαν το «παρών» πολλοί στενοί φίλοι και γνωστές προσωπικότητες.

Ανάμεσά τους ο Γιώργος Χατζηνάσιος, οικείος οικογενειακός φίλος από το 1969 και νονός της Ζήνας, συνοδευόμενος από όλη την οικογένειά του, αλλά και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης με τη σύζυγό του, με τους οποίους διατηρούν στενούς οικογενειακούς δεσμούς από τη δεκαετία του ’80.

Παρόντες ήταν επίσης ο πρώην Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης Νικόλαος Τσιαρτσιώνης με τη σύζυγό του, η Τζοβάνα Φραγκούλη με τη μητέρα της Λιάνα Πατέρα, η Σοφία Αρβανίτη, καθώς και οι ιστορικοί παραγωγοί της ελληνικής δισκογραφίας Φίλιππος Παπαθεοδόρου και Νίκος Δουλάμης.

Τη δική τους ξεχωριστή νότα έδωσαν και οι πολλοί φίλοι και συνεργάτες του ζευγαριού που ταξίδεψαν ειδικά για το γεγονός από το Παρίσι, το Μπορντό και το Λονδίνο.

Ποιος σχεδιαστής επιμελήθηκε το νυφικό της Ζήνας Αρβανιτίδη

Το εντυπωσιακό νυφικό της Ζηνοβίας επιλέχθηκε από τον γνωστό οίκο Bridals. Ο διακεκριμένος σχεδιαστής Νίκος Αποστολόπουλος ανέλαβε προσωπικά να ράψει τα κοστούμια τόσο του γαμπρού, Φρανκ Ζαραγκόζα όσο και του πατέρα της νύφης, Πασχάλη.

Η Ζήνα Αρβανιτίδη παρόλο που ακολούθησε τα βήματα των γονιών της θέλησε να τραβήξει τον δικό της δρόμο στο εξωτερικό, όπου επίσης έχει χαράξει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μουσικής. Η ίδια διατηρεί μία πολύ ιδιωτική προσωπική ζωή, θέλοντας να απασχολεί μόνο μέσα από τις δημιουργίες της. Μαζί με τον σύζυγό της, Φρανκ, έχουν συνεργαστεί στην δημιουργία δίσκων και έχουν λάβει μεγάλη αναγνώριση.

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govastiletto.gr -Πασχάλης: Παντρεύτηκε η κόρη του – Η ανάρτηση με το νυφικό