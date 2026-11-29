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Ο Pedro Pascal πραγματοποίησε μια βαθιά ανθρώπινη και άκρως συγκινητική εξομολόγηση στο podcast «The Interview» των New York Times, και μίλησε για την απώλεια της μητέρας του και τις προσωπικές του δυσκολίες με την ψυχική υγεία. Ο 51χρονος ηθοποιός, ο οποίος βρέθηκε στο στούντιο με αφορμή τη νέα του ταινία «Behemoth!», δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν η συζήτηση έφτασε στην αυτοκτονία της μητέρας του, Verónica Pascal Ureta, το 2000.