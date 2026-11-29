Ο Pedro Pascal ήταν μόλις 24 ετών όταν έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως παιδοψυχολόγος. Όπως αποκάλυψε, τα χρόνια πριν από τον θάνατό της έζησε με τον διαρκή φόβο ότι εκείνη βρισκόταν σε κίνδυνο. Η οικογένεια είχε αναγκαστεί στο παρελθόν να εγκαταλείψει τη Χιλή λόγω της δικτατορίας του Πινοσέτ, και όταν η μητέρα του επέστρεψε στη γενέτειρά της, ο ίδιος προσπαθούσε απεγνωσμένα να καθιερωθεί ως ηθοποιός στις ΗΠΑ. «Μας χώριζαν ήπειροι και προσπαθούσα απεγνωσμένα να βρω μια δουλειά, μια τηλεοπτική σειρά που θα μου επέτρεπε να πληρώσω για να έρθει να ζήσει μαζί μου στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη StainsofPascal (@stainsofpascal)

Η πιο φορτισμένη στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον αβάσταχτο ψυχικό πόνο που μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο στο να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ξεσπώντας σε λυγμούς, ο Pedro Pascal είπε: «Μπορείτε να φανταστείτε το είδος του πόνου που πρέπει να βιώνεις για να έχεις το θάρρος να δώσεις τέλος στη ζωή σου; Δεν νιώθω τίποτα άλλο παρά συμπόνια γι’ αυτό, και το καταλαβαίνω απόλυτα. Ξέρω ακριβώς πώς είναι να νιώθεις έτσι. Και αυτό που έκανα εγώ ήταν να ζητήσω βοήθεια».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pedro Pascal Fan Account (@pascalispunkmania)

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη δική του μάχη με την κατάθλιψη και τις αυτοκτονικές σκέψεις μετά την απώλεια, τονίζοντας πόσο καθοριστική υπήρξε η πολυετής ψυχοθεραπεία στην οποία υποβάλλεται.

Όπως εξήγησε, η θεραπεία τον βοήθησε να επεξεργαστεί και παλαιότερα τραύματα, όπως τον εξάμηνο αναγκαστικό αποχωρισμό από τη μητέρα του όταν ήταν βρέφος στη Χιλή. Μάλιστα, προς τιμήν της αποφάσισε να υιοθετήσει επαγγελματικά το επώνυμό της, Pascal, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της σε κάθε βήμα της ζωής και της καριέρας του.

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