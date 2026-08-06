Μια ιδιαίτερα τρυφερή και αυθόρμητη στιγμή με τη μητέρα της, Σοφία, μοιράστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου με τους ακολούθους της στα social media. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, που βρίσκεται στη Δράμα απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά της, ανέβασε την Τετάρτη 5 Αυγούστου ένα βίντεο μέσα από το αυτοκίνητο, όπου με το γνωστό της χιούμορ παροτρύνει τη μητέρα της να απευθύνει έναν χαιρετισμό στο «κοινό της».

«Μαμά, είσαι ευτυχισμένη που ήρθα;» ακούγεται να τη ρωτά η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τη μητέρα της να απαντά: «Πάρα πολύ, παιδί μου. Περνάω πάρα πολύ ωραία και νιώθω μία ευεξία». Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια λέει: «Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου. Το ξέρεις;» με εκείνη να απαντά: «Το ξέρω».

Αμέσως μετά, η Νατάσα Θεοδωρίδου την παρότρυνε να απευθυνθεί στο κοινό της, λέγοντας: «Πες κάτι στο κοινό σου, ρε μαμά». Η μητέρα της τραγουδίστριας τότε ανέφερε: «Σας αγαπώ και σας λατρεύω, γιατί αγαπάτε το παιδί μου, γιατί έχω το καλύτερο παιδί του κόσμου και είναι πολύ ειλικρινής».

Πριν αποχωρήσει από το αυτοκίνητο, φίλησε την κόρη της, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να απαντά γελώντας: «Εγώ είμαι όλα αυτά».

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natasa Theodoridou (@natasatheodoridou)

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