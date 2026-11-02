Μια ιδιαίτερη συμμετοχή ξεχώρισε στις blind auditions του The Voice το βράδυ της Κυριακής.

Ο λόγος για τον 61χρονο Γιώργο Κλακουμάνο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του ανέφερε πως πριν από περίπου 20 χρόνια ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο πανελλήνιο. Όπως εξήγησε, η συμμετοχή του σε έναν μουσικό διαγωνισμό την εποχή εκείνη του άνοιξε σημαντικές πόρτες στη νύχτα, δίνοντάς του την ευκαιρία να συνεργαστεί με μεγάλους καλλιτέχνες, όπως η Άντζελα Δημητρίου, ο Θέμης Αδαμαντίδης και η Σαμπρίνα.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η ανατροπές στη ζωή του τον ανάγκασαν να αλλάξει επαγγελματική πορεία, με αποτέλεσμα τα τελευταία πέντε χρόνια να εργάζεται ως οδηγός και πωλητής σε εταιρεία μπαχαρικών στη Νέα Αρτάκη.

«Έχουν περάσει 20 χρόνια από την τελευταία φορά που ανέβηκα σε μια μεγάλη σκηνή, το συναίσθημα είναι απίστευτο και θέλω να το ζήσω. Η ζωή ξανακερδίζεται και μέσα από αυτό το stage είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερο εαυτό» πρόσθεσε ο 61χρονος τραγουδιστής πριν να ανέβει στη σκηνή του The Voice και να τραγουδήσει το «Δεν θα με ξεχάσεις» του Αντώνη Βαρδή.

Η ερμηνεία του Γιώργου Κλακουμάνου έπεισε τον Χρήστο Μάστορα ο οποίος του είπε «είναι τιμή μου που σας άκουσα, έχετε καταπληκτική φωνή, μου θυμίσατε ωραίες ερμηνείες του πάριου, έχετε γεμάτη φωνή με χειρισμό, με φυσικό ηχείο».

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