Σαμπρίνα: Το εξόγκωμα στο λαιμό που προκάλεσε ανησυχία – Η κατάσταση της υγείας της

Η Σαμπρίνα μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει με τον θυρεοειδή, αλλά και για το σχόλιο που δέχτηκε στα social media σχετικά με την εμφάνισή της, σε συνέντευξη που έδωσε σε γνωστό περιοδικό. Η γνωστή τραγουδίστρια εξήγησε τι ακριβώς είναι η βρογχοκήλη από την οποία πάσχει, πώς επηρεάζει την καθημερινότητά της και ξεκαθάρισε ότι το εξόγκωμα που φαίνεται στο λαιμό της δεν έχει καμία σχέση με αισθητική παρέμβαση.

Παράλληλα, η Σαμπρίνα αναφέρθηκε στις αισθητικές επεμβάσεις, τονίζοντας πως δεν είναι αρνητική απέναντί τους, ενώ αποκάλυψε ότι η κατάστασή της αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή και πως, ευτυχώς, δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Είχατε μιλήσει και για ένα πρόβλημα υγείας με τον θυρεοειδή. Τι ακριβώς είχε συμβεί;

Ναι. Πρόκειται για βρογχοκήλη. Η βρογχοκήλη δημιουργεί ένα εξόγκωμα στον λαιμό. Είναι πάθηση του θυρεοειδούς και πολλές φορές αισθάνεσαι σαν να σε πνίγει. Μπορεί να ιδρώνεις περισσότερο ή λιγότερο, γενικά είναι αρκετά ενοχλητικό. Σε κάποια βίντεο στο TikTok, όχι σε όλα, ίσως επειδή ήμουν και κουρασμένη εκείνη τη στιγμή, φαινόταν περισσότερο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς είχε γίνει. Τότε κάποια μου έγραψε: «Γιατί δεν φτιάχνεις τον λαιμό σου;».

Δηλαδή νόμιζε ότι ήταν θέμα αισθητικής.

Ναι. Το έγραψε με την έννοια ότι, αφού –όπως πίστευε– έχω φτιάξει όλα τα υπόλοιπα, να φτιάξω και τον λαιμό μου. Το αστείο είναι ότι δεν έχω κάνει κάποια αισθητική επέμβαση.

Είστε αντίθετη στις αισθητικές επεμβάσεις;

Όχι, φυσικά. Δεν είμαι κατά. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή μπορεί να κάνω κι εγώ, αν νιώσω ότι το χρειάζομαι. Απλώς το ανέφερα ενημερωτικά, γιατί πράγματι, σε κάποιες φωτογραφίες, φαίνεται αυτό το εξόγκωμα στον λαιμό. Όχι πάντα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται.

Αντιμετωπίζεται με κάποια θεραπεία;

Ναι. Παίρνω φαρμακευτική αγωγή, όπως παίρνουν όλοι όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον θυρεοειδή.

Δεν χρειάζεται επέμβαση;

Όχι. Μόνο αν υπάρχουν όζοι ή κάποιο πιο σοβαρό πρόβλημα μπορεί να χρειαστεί χειρουργείο. Ευτυχώς, εγώ δεν έχω κάτι τέτοιο.

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