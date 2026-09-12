Μια νέα συνεργασία ετοιμάζουν για τη φετινή νυχτερινή σεζόν η Κατερίνα Στικούδη και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, οι οποίες θα μοιραστούν τη σκηνή του Parfait.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έχει εμφανιστεί ξανά στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο, πριν από δύο χρόνια, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό solo show. Αυτή τη φορά, επιστρέφει έχοντας στο πλευρό της την Κατερίνα Στικούδη.

Οι δύο performers βρίσκονται ήδη σε εντατικές πρόβες, καθώς απομένουν λίγες ημέρες μέχρι την έναρξη των εμφανίσεών τους.

Μάλιστα, ένα βίντεο από τις προετοιμασίες τους δίνει μια πρώτη εικόνα από όσα ετοιμάζουν για τη φετινή σεζόν, με τις δύο γυναίκες να ανεβάζουν τον πήχη ψηλά για το νέο τους πρόγραμμα.

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