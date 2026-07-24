Την τελευταία του εκπομπή στον ΣΚΑΪ παρουσίασε σήμερα ο Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος αποχαιρετά τον σταθμό του Φαλήρου καθώς όπως είναι γνωστό από τη νέα τηλεοπτική σεζόν πρόκειται να αναλάβει τη συμπαρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα».

Η συγκίνηση «χτύπησε κόκκινο» στο πλατό του «Σήμερα», με τη Μάρω Καρούση να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της on air, αφιερώνοντας στον επί χρόνια συνεργάτη της τα πιο τρυφερά της λόγια.

«Ο Άκης είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει σε αυτή τη δουλειά. Εγώ είχα πολύ άγχος την πρώτη φορά που κάναμε μαζί εκπομπή. Με είχε πάρει τηλέφωνο να με γνωρίσει και του είπα ότι έχω άγχος.

Με ρώτησε τι φοβάμαι πιο πολύ, του λέω… μην πέσω κάτω. Και μου λέει “αν πέσεις, θα πέσω κι εγώ”. Τον αγαπώ πολύ! Εις το επανιδείν», είπε η Μάρω Καρούση και συγκινημένη έπεσε στην αγκαλιά του Άκη Παυλόπουλου.

govastiletto.gr – Άκης Παυλόπουλος – Βασίλης Χιώτης: Οι νέοι παρουσιαστές του «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1