Μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο βρέθηκε η Ελένη Φιλίνη, κληθείσα να σχολιάσει τη Βάνα Μπάρμπα και το αν υπάρχει πιθανότητα μιας μελλοντικής επαγγελματικής συνάντησης, μετά την πρόσφατη παρεξήγηση που είχε προκύψει μεταξύ τους.

Η γνωστή ηθοποιός τοποθετήθηκε γύρω από το ζήτημα της συγγνώμης, τονίζοντας πως για την ίδια καθοριστική σημασία έχουν οι συνθήκες και το πλαίσιο κάτω από το οποίο εκφράζεται μια τέτοια κουβέντα.

«Νομίζω ότι θα ταιριάζαμε. Έτσι νομίζω. Απλά», απάντησε αρχικά η Ελένη Φιλίνη, όταν ρωτήθηκε αν θα συνεργαζόταν με τη Βάνα Μπάρμπα.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στο περιστατικό που είχε προκαλέσει αντιδράσεις, όταν η Βάνα Μπάρμπα, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της εμφάνισης, είχε συστηθεί ως «Ελένη Φιλίνη», προχωρώντας σε μια σειρά από χιουμοριστικές αναφορές.

Η Βάνα Μπάρμπα είχε διευκρινίσει στη συνέχεια ότι όσα είχε πει δεν αφορούσαν τη συνάδελφό της, αλλά αποκλειστικά την ίδια, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για ένα χιούμορ που παρεξηγήθηκε.

Όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε την Ελένη Φιλίνη αν τελικά μια συγγνώμη είναι αρκετή, εκείνη απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι Θεός. Εγώ να συγχωρώ ή να μη συγχωρώ; Δεν είμαι Θεός. Το συγγνώμη είναι όταν σε πατάω κατά λάθος».

Σε ερώτηση για το αν μπορεί να αναγνωρίσει ότι ένας άνθρωπος έκανε ένα λάθος και ενδεχομένως ξεπέρασε κάποια όρια, η ηθοποιός σημείωσε: «Εξαρτάται. Κοίτα να δεις. Εξαρτάται τις συνθήκες που λέει κάποιος κάτι. Και εκεί μπορείς να κατανοήσεις πέντε πράγματα».

Δείτε όσα είπε η ηθοποιός στο βίντεο που ακολουθεί.

govastiletto.gr -Ελένη Φιλίνη: «Το “για πάντα” δεν υπάρχει στη ζωή»