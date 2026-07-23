Ένα δυσάρεστο περιστατικό στην παραλία μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, περιγράφοντας τον έντονο καβγά που είχε με άλλη γυναίκα για μια θέση στάθμευσης. Η δημοσιογράφος θέλησε να εκφράσει δημόσια την ενόχλησή της για τη συμπεριφορά που αντιμετώπισε, συνοδεύοντας την αφήγησή της με μια φωτογραφία-story όπου απεικονίζονται δύο σηκωμένα μεσαία δάχτυλα.

Τι συνέβη

Όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα της ζήτησε να μετακινήσει το αυτοκίνητό της, υποστηρίζοντας πως δεν επιτρεπόταν να το έχει αφήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ωστόσο, υποστήριξε πως επρόκειτο για δημόσιο δημοτικό πάρκινγκ και γι’ αυτό αποφάσισε να μην αλλάξει θέση. Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος, αυτός ήταν και ο λόγος που δέχτηκε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς από τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Το περιστατικό, όμως, δεν τελείωσε εκεί. Σύμφωνα με την ίδια, την επόμενη ημέρα οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν ξανά στην ίδια παραλία και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη επέλεξε να δώσει τη δική της απάντηση με έναν πιο χιουμοριστικό τρόπο.

«Αφιερωμένο στην εκνευριστική κακιόλα “κυρία” που χθες μου ζήτησε να πάρω το αμάξι μου από εκεί που το πάρκαρα, γιατί δεν επιτρέπεται! Να σημειωθεί πως το parking είναι δημόσιο δημοτικό parking! Μαντέψτε ποια δεν κούνησε το αμάξι. Κι αυτός ήταν ο λόγος να χαρακτηριστώ μαλ@κισμένο, τσόκαρο & βλήμα! Σήμερα συναντηθήκαμε ξανά! Πάρκαρα ακριβώς στην ίδια θέση με χθες! Αλλά σήμερα της έστειλα φιλάκια! Θεωρείτε πως τα βρήκαμε; Γίναμε φίλες;», ανέφερε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε story της.

govastiletto.gr – Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τη βάφτιση του γιου της