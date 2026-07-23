Απέραντη θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα σε ηλικία 91 ετών, η οποία διέμενε τα τελευταία χρόνια στο Γηροκομείο Αθηνών. Σεβόμενοι την επιθυμία της εκλιπούσης, οι οικείοι της αποφάσισαν η εξόδιος ακολουθία να τελεστεί στον Ιερό Ναό του Γηροκομείου — στον χώρο που αποτέλεσε το καταφύγιό της και όπου οι άνθρωποι που τη φρόντισαν στάθηκαν δίπλα της μέχρι τις τελευταίες της στιγμές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών

Σε συνέχεια της αναγγελίας της απώλειας της αξέχαστης ερμηνεύτριας Μαίρης Λίντα, ανακοινώνεται ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 10:00΄, στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, εντός του Γηροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών.

Επιθυμία της οικογένειας της εκλιπούσης, αντί στεφάνου, να κατατεθούν δωρεές υπέρ του Γηροκομείου Αθηνών (eea–gp.gr).

Το Δ.Σ. της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών.

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