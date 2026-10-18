Ο 57χρονος δημιουργός και παραγωγός ολοκλήρωσε πρόσφατα την αγορά του ακινήτου. Η κατοικία έχει έκταση περίπου 1.345 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε οικόπεδο σχεδόν 1,4 στρεμμάτων.

Το σπίτι κατασκευάστηκε το 2021 και διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια. Βρίσκεται σε περιφραγμένο συγκρότημα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ιδιωτικό κινηματογράφο, πισίνα και γυμναστήριο.

Παρά τη μετακόμισή του, ο Tyler Perry δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την επαγγελματική του δραστηριότητα. Σχεδιάζει να συνεχίσει να εργάζεται από το Puerto Rico, δημιουργώντας γραφείο παραγωγής και πραγματοποιώντας γυρίσματα στο νησί.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle» τον Σεπτέμβριο, ο Tyler Perry είχε αποκαλύψει ότι σκοπεύει να μετακομίσει στις αρχές του 2027, ώστε να περνά περισσότερο χρόνο με τον 11χρονο γιο του, Aman. Πρόκειται για το παιδί που έχει αποκτήσει με την πρώην σύντροφό του, Gelila Bekele, με την οποία διατηρούσε σχέση από το 2009 έως το 2020.

Τον ίδιο μήνα, ο παραγωγός έβγαλε προς πώληση την έπαυλή του στο Beverly Hills, προς 57 εκατομμύρια δολάρια. Η κατοικία, έκτασης περίπου 2.284 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει εννέα υπνοδωμάτια και 15 μπάνια.

Tyler Perry Buys $30 Million Mansion in Puerto Rico Shortly After Sharing Plans to Step Back ‘a Whole Lot’ from Work https://t.co/JHeRg2JWQb — People (@people) October 18, 2026

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