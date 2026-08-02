Μια γεύση από τις καλοκαιρινές της διακοπές μοιράστηκε η Βίκυ Καγιά με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το γνωστό μοντέλο εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα πάνω σε σκάφος, επιλέγοντας για την εμφάνισή της ένα καφέ μπικίνι, το οποίο συνδύασε με μαύρα γυαλιά ηλίου.

Από το υλικό που ανήρτησε ξεχωρίζουν οι βουτιές στη θάλασσα, αλλά και οι στιγμές χαλάρωσης που πέρασε στο κατάστρωμα, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό τοπίο.

Με τις νέες της δημοσιεύσεις, η Βίκυ Καγιά έδωσε στους ακολούθους της μια μικρή εικόνα από τις ξέγνοιαστες ημέρες των διακοπών της, γεμάτες ήλιο, θάλασσα και καλοκαιρινή διάθεση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)



Govastileto.gr – Βίκυ Καγιά: Χαλαρές στιγμές σε σκάφος στο νησί των Ανέμων