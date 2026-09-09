Ξεκινά σήμερα Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την εξάντληση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Τα δάνεια αφορούν αποκλειστικά εν ενεργεία μετόχους του Ταμείου με τουλάχιστον διετή συμμετοχή, εξοφλούνται σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις με σταθερό επιτόκιο 7% για το β’ εξάμηνο του 2026 και μπορούν να φτάσουν έως το ύψος τριών ακαθάριστων βασικών μισθών.

Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιες οι προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη λήψη δανείου, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών, έχουν αποκλειστικά οι εν ενεργεία μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ., στους οποίους περιλαμβάνονται:

Οι μόνιμοι τακτικοί πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι.

Το πολιτικό και ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί της πρώην Αστυνομίας Πόλεων (εφαρμόζοντας τη σχετική Διαταγή 28030/24/2222968 της 29/10/2024).

Οι προαιρετικά εγγεγραμμένοι υπάλληλοι των Δήμων.

Τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας είναι:

Διετής συμμετοχή: Απαιτείται συνεχής μηνιαία παρακράτηση εισφορών υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. για διάστημα άνω των 2 ετών (βάσει στοιχείων ΕΑΠ).

Απαιτείται συνεχής μηνιαία παρακράτηση εισφορών υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. για διάστημα άνω των 2 ετών (βάσει στοιχείων ΕΑΠ). Ηλικιακό όριο: Ο αιτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 65 ετών (έως 64 έτη, 11 μήνες και 29 ημέρες κατά την ημέρα υποβολής).

Ποιοι αποκλείονται από τη χορήγηση δανείου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, δεν δικαιούνται δάνειο οι εξής κατηγορίες:

Μη μέτοχοι ή μέτοχοι με λιγότερα από 2 έτη εισφορών.

Όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Μέτοχοι χωρίς συνεχόμενες τακτικές κρατήσεις.

Οφειλέτες προηγούμενων δανείων του Μ.Τ.Π.Υ.

Υπάλληλοι που έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης ή βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών.

Όσοι δεν διαθέτουν φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου (πλην Κεντρικής Διοίκησης).

Ύψος δανείου, επιτόκιο και τρόπος αποπληρωμής

Το ονομαστικό ποσό του δανείου που μπορεί να αιτηθεί ο μέτοχος αντιστοιχεί σε έναν, δύο ή τρεις μηνιαίους βασικούς ακαθάριστους μισθούς.

Διάρκεια και δόσεις: Αποπληρωμή σε 36 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις .

Αποπληρωμή σε . Επιτόκιο: Για το β’ εξάμηνο του 2026, το επιτόκιο ορίζεται στο 7% (σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου), ενώ επιβαρύνεται και με το νόμιμο ψηφιακό τέλος συναλλαγών.

Για το β’ εξάμηνο του 2026, το επιτόκιο ορίζεται στο (σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου), ενώ επιβαρύνεται και με το νόμιμο ψηφιακό τέλος συναλλαγών. Συνταξιοδότηση: Εάν ο δανειολήπτης συνταξιοδοτηθεί εντός της τριετίας, το ανεξόφλητο ποσό παρακρατείται απευθείας από το δικαιούμενο εφάπαξ του e-ΕΦΚΑ.

Εάν ο δανειολήπτης συνταξιοδοτηθεί εντός της τριετίας, το ανεξόφλητο ποσό παρακρατείται απευθείας από το δικαιούμενο εφάπαξ του e-ΕΦΚΑ. Καθυστερήσεις: Η μη καταβολή 3 διαδοχικών δόσεων δίνει το δικαίωμα στο Μ.Τ.Π.Υ. να καταγγείλει τη σύμβαση και να καταστήσει ολόκληρο το ποσό ληξιπρόθεσμο και απαιτητό με τόκους υπερημερίας.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.mtpy.gr → «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» → κωδικοί Taxisnet → «Αίτηση δανείου»).