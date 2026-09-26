Σε θετικό έδαφος ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Παρασκευής (25/9) στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν κέρδη, αντλώντας ισχυρή ώθηση τόσο από τις επιδόσεις των τεχνολογικών μετοχών, όσο και από την αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου.

Η εικόνα των βασικών δεικτών διαμορφώθηκε ως εξής: Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 478,64 μονάδες (+0,93%), τερματίζοντας τη συνεδρίαση στις 51.828,62 μονάδες.

Ο τεχνολογικά σταθμισμένος δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο 129,34 μονάδων (+0,48%), κλείνοντας στις 27.068,71 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ο οποίος θεωρείται και ο πιο αντιπροσωπευτικός της γενικής τάσης της αγοράς, κατέγραψε κέρδη 39,28 μονάδων (+0,51%), ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στις 7.743,41 μονάδες.