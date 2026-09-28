Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διασπά καθοδικά το φράγμα των 2.700 μονάδων και να κλείνει στο υψηλότερο σημείο της ημέρας, στις 2.707,83 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 1,57%.

Η θετική αυτή εικόνα διαμορφώθηκε σε μια μέρα όπου τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν με επιφυλακτικότητα και η Wall Street άνοιξε πτωτικά, επηρεασμένες από τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις αναζωπυρωμένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις αποδόσεις των ομολόγων.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να φτάνει τα 423,26 εκατομμύρια ευρώ και τον όγκο να ανέρχεται σε 51.106.377 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,73%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά κατά 0,04%.

Στο σύνολο του ταμπλό, 51 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 53 σημείωσαν πτώση και 19 παρέμειναν αμετάβλητες

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισαν με τη μεγαλύτερη άνοδο οι τίτλοι των ΕΛΠΕ (+4,30%), της Alpha Bank (+3,96%), της Viohalco (+3,77%), της Πειραιώς (+3,60%), της Elvalhalcor (+3,15%), της Aegean Airlines (+2,67%) και της Motor Oil (+2,40%). Στο σύνολο της αγοράς, τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν τα Πλαστικά Κρήτης (+6,67%) και η ΕΧΑΕ (+6,20%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση δέχθηκαν οι μετοχές της Allwyn (-4,65%), του ΟΛΠ (-1,68%), του ΟΤΕ (-1,49%) και της CrediaBank (-1,26%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση στο ταμπλό σημείωσε ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου (-8,62%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών συγκέντρωσαν η Eurobank με 13,21 εκατομμύρια κομμάτια και η Alpha Bank με 11,23 εκατομμύρια, ενώ στην αξία συναλλαγών πρώτευσαν η Eurobank (63,09 εκατ. ευρώ) και η Εθνική Τράπεζα (56,74 εκατ. ευρώ).