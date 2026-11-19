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Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Wall Street, με φόντο τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της πρόσφατης συνεδρίασης της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), τα οποία προμηνύουν αύξηση επιτοκίων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 561,25 μονάδων (–1,11%), στις 50.198,17 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 101,50 μονάδων (+0,42%), στις 24.429,88 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,90 μονάδων (–0,23%), στις 7.323,63 μονάδες.