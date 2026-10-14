Σφοδρές αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξελίξεις γύρω από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την κυβέρνηση να δέχεται κριτική για τους χειρισμούς της και τη στάση που τήρησε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ και ΕΛ.Α.Σ. τοποθετούνται για την υπόθεση, θέτοντας ερωτήματα για τις πολιτικές της προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής κάνει λόγο για σοβαρά ζητήματα και αναπάντητα ερωτήματα, συνδέοντας την αποπομπή της Γκιλφόιλ με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις στον διεθνή Τύπο.

Ο υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εξωτερικών του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, καλεί την κυβέρνηση να διευκρινίσει εάν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την αμερικανική πλευρά.

«Σκοπεύει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις ΗΠΑ ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως “θέατρο” για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων;», διερωτάται ο κ. Μάντζος.

Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και το ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εκθέτει τη Νέα Δημοκρατία.

Στην τοποθέτησή του, το κόμμα επικρίνει τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Αμερικανίδα πρέσβειρα, επισημαίνοντας ότι έπλεκε το εγκώμιό της τόσο πριν όσο και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, ενώ, όπως υποστηρίζει, απέκρυπτε τον ρόλο και τις παρεμβάσεις της.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υπενθυμίζει τις προειδοποιήσεις του για τις συνέπειες των ανταγωνισμών μεταξύ ισχυρών δυνάμεων.

«Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια», αναφέρει χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι τελικά το κόστος θα το επωμιστεί η Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι οι στρατηγικές συμμαχίες απαιτούν ισοτιμία και αμοιβαίο σεβασμό, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για την αντίδρασή της στις εξελίξεις.

Όπως επισημαίνει, χρειάστηκε να ζητήσει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την απομάκρυνση της πρέσβειρας για να υπάρξει εξέλιξη, αποδίδοντας στην ελληνική κυβέρνηση απουσία πρωτοβουλιών και επισημαίνοντας ότι απέφυγε ακόμη και να ζητήσει δημόσια εξηγήσεις.

Την ανησυχία της για τις επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική εκφράζει και η ΝΙΚΗ. Σε ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζει το απότομο τέλος της θητείας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ πλήγμα για την ελληνική εξωτερική πολιτική, σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Τέλος, η ΕΛ.Α.Σ. χαρακτηρίζει ως πολύ σοβαρή εξέλιξη την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.