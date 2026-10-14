Ένας ομοσπονδιακός δικαστής παρέτεινε την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους του CNN, του MS NOW και του Politico, αποφασίζοντας την Τρίτη ότι ο πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ είναι πιθανό να παραβίασε το νόμο, όταν προσπάθησε ν’ απαγορεύσει την πρόσβασή τους, στην πιο πρόσφατη δικαστική απόφαση κατά του προέδρου, σε μία διαμάχη για την ελευθερία του Τύπου.

A federal judge on Tuesday blocked President Trump’s attempt to ban CNN, MS NOW and Politico from the White House, maintaining access to the grounds for reporters from the three news organizations indefinitely. U.S. District Judge Timothy Kelly, who was appointed by Mr. Trump, granted the outlets’ request for a preliminary injunction, which will remain in place while the case moves forward. In a 26-page decision, Kelly found that the revocation of their journalists’ hard passes likely violated their Fifth and First Amendment rights. https://t.co/IkVzG4OSb0 — CBS News (@CBSNews) October 14, 2026

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τίμοθι Κέλι (φωτό) εξέδωσε μία γραπτή απόφαση εξηγώντας την επείγουσα δικαστική απόφαση που είχε εκδώσει ο ίδιος στις 24 Σεπτεμβρίου, αποκαθιστώντας την πρόσβαση των δημοσιογράφων.

🚨 BREAKING: Judge Timothy Kelly, a Trump appointee, has ordered the White House to restore CNN, MS NOW and POLITICO reporters’ access indefinitely while their lawsuit moves forward, finding they’re likely to prove the revocations violated their constitutional rights. https://t.co/I23CZA4HLt — Jim Lokay (@Lokay) October 14, 2026

Breaking: In another late-night ruling, Judge Timothy Kelly has granted CNN, MS NOW, and POLITICO’s motion for preliminary injunction – preserving their “hard-pass” access to the White House. The court found they are likely to succeed on both their due process and First Amendment claims. https://t.co/sTPvE1jVhM — Jane Coleman (@JaneBColeman) October 14, 2026

Δημοσιογραφικοί οργανισμοί, αλλά και ομάδες υποστήριξης της ελευθερίας του Τύπου έχουν κατηγορήσει τον πρόεδρο Τραμπ για αντισυνταγματικά αντίποινα κατά των δημοσιογράφων, όταν οι δημοσιογραφικές καλύψεις δεν του αρέσουν.

Η επείγουσα δικαστική απόφαση του Κέλι τον προηγούμενο μήνα, έδωσε στους δημοσιογράφους του CNN, του MS NOW, και του Politico προσωρινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Λευκού Οίκου.

Η χθεσινή μόνιμη δικαστική απόφαση θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης της αγωγής που έχει κατατεθεί από δημοσιογραφικούς οργανισμούς, εκτός κι αν η εφαρμογή της απόφασης του δικαστή ανασταλεί από κάποιο εφετείο.