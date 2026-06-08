Το μήνυμα της αδιάρρηκτης εθνικής συμπόρευσης, της κοινής στρατηγικής και των βαθιών δεσμών που συνδέουν την Αθήνα με τη Λευκωσία επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο, για την Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία..

Σε δηλώσεις του ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη βαθιά του ικανοποίηση για την παρουσία του στο νησί, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας των δύο κρατών απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις της Ανατολικής Μεσογείου.

Νωρίτερα, το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, στην Κύπρο, καθώς και τα αεροσκάφη της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση δια ασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Παράλληλα, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν, παραμένοντας ωστόσο σε απόσταση. Παρά το περιστατικό, όλες οι πτήσεις ολοκληρώθηκαν κανονικά και τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους.

«Ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση»

Ο Έλληνας Υπουργός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την υποδοχή στη Μεγαλόνησο, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο συμβολισμό που φέρει κάθε επίσκεψη Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην κυπριακή πρωτεύουσα.

«Είναι πάντα μια στιγμή ιδιαίτερης τιμής, αλλά και βαθιάς συγκίνησης για έναν Έλληνα Υπουργό να βρίσκεται εδώ, στη Λευκωσία, την πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της κοινής εθνικής συνείδησης και της αμοιβαίας στήριξης.

Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία και το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια των επαφών του στη Μεγαλόνησο, ο Νίκος Δένδιας συζητά εκτενώς θέματα όπως:

Η περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και ο συντονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας – Κύπρου.

Οι τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα , με πάγια τη θέση της Αθήνας για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η κοινή στρατηγική για την ανάδειξη της Ελλάδας και της Κύπρου ως πυλώνων σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Η επίσκεψη αυτή επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι ο άξονας Αθηνών-Λευκωσίας παραμένει αρραγής, με τις δύο πλευρές να λειτουργούν σε πλήρη συντονισμό και απόλυτη σύμπνοια σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας.

Στο πλαίσιο δε, της Άτυπης Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ε.Ε. στη Λευκωσία, οι υπουργοί που μετέχουν θα συζητήσουν, πέρα από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τα θέματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, της οποίας η Ελλάδα έχει τη διοίκηση.

(Με πληροφορίες από: AΠΕ και ΣΚΑΪ)