Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πρόσθετες παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από το κύμα ακρίβειας και την ενεργειακή συμπίεση εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι η συνδρομή της Πολιτείας προς τους πολίτες είναι δυναμική και δεν ολοκληρώνεται με τα ήδη εξαγγελθέντα βήματα.

Ωστόσο, έθεσε αυστηρά όρια απέναντι σε λογικές αλόγιστων παροχών ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Όπως υπογράμμισε, η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αποκλείοντας τακτικές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την πορεία της χώρας, ενώ επανέλαβε την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Αίτημα για ευρωπαϊκή ευελιξία

Αναφερόμενος στην ευρύτερη ενεργειακή κρίση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι καμία οικονομία δεν μπορεί να μείνει πλήρως ανεπηρέαστη από τις διεθνείς αναταράξεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Για το λόγο αυτό, η Αθήνα διεκδικεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγαλύτερο περιθώριο δημοσιονομικών χειρισμών, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει έκτακτα, στοχευμένα μέτρα ανακούφισης.

Παράλληλα, τόνισε πως η καλή εκτέλεση του εγχώριου προϋπολογισμού παρέχει στην Ελλάδα δυνατότητες στήριξης που άλλα ευρωπαϊκά κράτη δεν διαθέτουν στη δεδομένη συγκυρία, φέροντας ως παράδειγμα τις παρεμβάσεις στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης.

«Κόκκινη γραμμή» για τους αγροτικούς πόρους και τη συνοχή

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διαπραγματεύσεις για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται να συναινέσει σε μειώσεις των κονδυλίων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και τις πολιτικές συνοχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θέση αυτή υποστηρίζεται από ακόμη 15 εταίρους εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό μέτωπο που ζητά τη διατήρηση των απαραίτητων πιστώσεων για την ενίσχυση των περιφερειών και των παραγωγών.

Πρωτοβουλίες στο Μεταναστευτικό και πολιτική αντιπαράθεση

Στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ελληνικές προτάσεις που υιοθετούνται σταδιακά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα αποτελεσματικής προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι οι εθνικές πρωτοβουλίες φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα όταν μετατρέπονται σε συλλογική ευρωπαϊκή στρατηγική.

Πράσινη μετάβαση με προστασία της βιομηχανικής παραγωγής

Τέλος, όσον αφορά την ενεργειακή στρατηγική, υπογραμμίστηκε η ανάγκη να επιταχυνθεί η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές και τις υποδομές αποθήκευσης, χωρίς όμως αυτό να επιβαρύνει δυσανάλογα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η περιβαλλοντική προσαρμογή οφείλει να βαδίζει παράλληλα με την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.