Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

«Δέκα τρεις υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα. Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν ”κυβέρνηση υποδίκων”. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες;» , διερωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η υπόθεση αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις διώξεις ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικά στελέχη, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια. Οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο.

Όπως είχε αναφερθεί και στο παρελθόν, η EPPO διεξάγει αρκετές έρευνες σχετικά με φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Στις 24 Απριλίου 2026, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση των ερευνών της EPPO σχετικά με πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021 και να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά, με αναζήτηση τόσο ενοχοποιητικών όσο και αθωωτικών στοιχείων.

Οι έρευνες αποκάλυψαν επαναλαμβανόμενα πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Τα αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου, αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλοίωση των πορισμάτων των ελέγχων, καθώς και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Σε σχέση με τις συγκεκριμένες έρευνες, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021, η EPPO ασκεί πλέον ποινική δίωξη κατά: του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε περιπτώσεις απιστίας, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο περιπτώσεις απιστίας, και δύο πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται επίσης τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές.

Οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένας από τους βουλευτές κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη πρώην υπουργού, κτηνίατρο δημόσιο λειτουργό και αρκετούς δικαιούχους των ενισχύσεων. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν απάτη σχετικά με επιδοτήσεις, απόπειρα απάτης με υπολογιστή, ψευδή βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας σε αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν από τους ανώτερους δημόσιους λειτουργούς. Εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε ετών, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία ποινικές χρηματικές κυρώσεις.

Οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών, καθώς και δύο πρώην βουλευτών, τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία αξιολογήθηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίση προσοχή τόσο στα ενοχοποιητικά όσο και στα αθωωτικά στοιχεία. Για τους υπόλοιπους υπό έρευνα, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην βουλευτές, οι διαδικασίες συνεχίζονται.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες σχετικά με πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν σε διαφορετικά έτη. Προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες, ώστε να μη διακυβευθεί η έκβαση των εν εξελίξει διαδικασιών. Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρις ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, την άσκηση ποινικών διώξεων και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».