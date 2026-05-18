Η διαδικασία για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου, στο πλαίσιο των εργασιών του 16ου Συνεδρίου του κόμματος.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτικό, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να επικυρώσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο γενικός διευθυντής της ΝΔ, Ιωάννης Σμυρλής, ενώ συμμετείχαν ο βουλευτής Λάρισας Χρήστος Καπετάνος, η γραμματέας Παλαιών Στελεχών Ευτυχία Αδηλίνη, η γραμματέας Εθελοντισμού Θεοπίστη Κρυσταλλίδου και ο σύμβουλος προέδρου Γεώργιος Κατσαούνος.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα σε 30 εκλογικά τμήματα, με τη συμμετοχή 1.683 μελών του Συνεδρίου. Από τα ψηφοδέλτια που κατατέθηκαν, τα 1.679 κρίθηκαν έγκυρα, ενώ καταγράφηκαν τέσσερα λευκά ή άκυρα.

Δείτε τα πρακτικά όπως αναρτήθηκαν από την Πειραιώς:

