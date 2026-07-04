Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στον χώρο της Κεντροαριστεράς προκαλεί η αιφνιδιαστική απόφαση του Γιώργου Καραμέρου να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα και να αποχωρήσει οριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής επικοινώνησε το πρωί του Σαββάτου με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, προκειμένου να τον ενημερώσει τόσο τηλεφωνικά όσο και γραπτώς για την πρόθεσή του να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα, ξεκαθαρίζοντας ότι αποσύρεται πλήρως από κάθε κομματική ιδιότητα.

«Ό,τι είπα, το κάνω» – Γιατί επέλεξε να μην ανεξαρτητοποιηθεί

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Καραμέρος εξήγησε τους λόγους της πολιτικής του επιλογής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη για απόλυτη συνέπεια λόγων και πράξεων. Αντίθετα με την πεπατημένη της ανεξαρτητοποίησης, επέλεξε να επιστρέψει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο λόγος δεν νοείται χωρίς το έργο που τον επιβεβαιώνει. Ό,τι είπα λοιπόν, το κάνω».

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους πολίτες της Ανατολικής Αττικής που τον εμπιστεύτηκαν, διευκρινίζοντας ότι το τέλος της εβδομάδας θα ενημερώσει και επίσημα τον Πρόεδρο της Βουλής για την ολοκλήρωση της θητείας του.

Ανοιχτή στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρητή αναφορά του κ. Καραμέρου στη νεοσύστατη ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερά Σοσιαλδημοκρατία) του Αλέξη Τσίπρα. Όπως τόνισε, η στήριξή του στην πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού παραμένει όχι μόνο σταθερή αλλά και ενισχυμένη.

«Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ. δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση», ανέφερε ο ίδιος.

Η κίνηση αυτή, που έρχεται μόλις 24 ώρες μετά την αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη, σηματοδοτεί την πρώτη παραίτηση εκλεγμένου βουλευτή από το κοινοβούλιο μετά τη δημιουργία του νέου φορέα, επιτείνει την εσωστρέφεια στην Κουμουνδούρου και ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο του Χρήστου Σπίρτζη στη Βουλή, ως πρώτου επιλαχόντα στην περιφέρεια.