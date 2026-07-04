Εκπρόσωποι από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής, της μόδας και των social media βρέθηκαν, το βράδυ της Τετάρτης 1ης Ιουλίου, σε exclusive fashion event των Dsquared2.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις νέες δημιουργίες του brand, να συναντήσουν φίλους και συνεργάτες, αλλά και να φωτογραφηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του event.

Η ατμόσφαιρα ήταν ευχάριστη, με τη μουσική, τα signature cocktails και τις συζητήσεις να δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μία από τις πιο stylish βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Το παρών στο πάρτι έδωσε μεταξύ άλλων η Έλενα Μακρή Λυμπέρη συνοδευόμενη από την κόρη της, Φιλίππα. Μαμά και κόρη μαγνήτισαν τα βλέμματα με το στυλ τους σε μία σπάνια κοινή εμφάνιση.

Έλενα Μακρή-Φιλίππα Λυμπέρη

Να σημειώσουμε πως η Έλενα Μακρή Λυμπέρη απέκτησε τρία παιδιά από τον γάμο της με τον αείμνηστο εκδότη Αντώνη Λυμπέρη: την Φιλίππα, τον Αλέξανδρο και τον Αριστοτέλη.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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