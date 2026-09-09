Στη μετατόπιση του άξονα της πολιτικής αντιπαράθεσης από τους γενικούς οικονομικούς δείκτες στην πραγματική εισοδηματική κατάσταση των νοικοκυριών επενδύει στρατηγικά η ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερά – Συμπαράταξη), θέτοντας σε πρώτη γραμμή την ακρίβεια, την αγοραστική δύναμη και τη διογκούμενη στεγαστική κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή (9 Σεπτεμβρίου), συνέντευξη Τύπου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ηγέτης του νέου σχηματισμού καλείται να εξειδικεύσει το τετραετές πρόγραμμα διακυβέρνησης, προσδιορίζοντας συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης, χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμους δείκτες αξιοπιστίας.

Η στρατηγική της μετατόπισης στην καθημερινότητα

Σε μια συστηματική προσπάθεια να εμφανιστεί ως η μόνη έτοιμη και πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία προχωρά η ΕΛ.Α.Σ., επιλέγοντας να δώσει τη μάχη στο πεδίο όπου θεωρεί ότι η φθορά της κυβέρνησης είναι περισσότερο ορατή, δηλαδή στην καθημερινότητα του πολίτη. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας επικαλούνται πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία σημαντικό τμήμα της κοινωνίας δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση ήταν καλύτερη το 2019, με την ακρίβεια, την απώλεια εισοδήματος και τη διαφθορά να τοποθετούνται στην κορυφή των αρνητικών αξιολογήσεων.

Μισθολογική απόκλιση και ποιότητα απασχόλησης

Το πολιτικό αφήγημα της ΕΛ.Α.Σ. εστιάζει στη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις ελληνικές αμειβόμενες αποδοχές από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Συγκεκριμένα, προβάλλεται η σύγκριση ανάμεσα στον μέσο ετήσιο ακαθάριστο μισθό στην Ελλάδα, ο οποίος τοποθετείται περίπου στις 18.000 ευρώ, και στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο των 40.000 ευρώ. Η κριτική δεν εστιάζει μόνο στο ονομαστικό ύψος, αλλά κυρίως στο διαθέσιμο εισόδημα που απομένει στο νοικοκυριό μετά την κάλυψη των υπέρογκων λογαριασμών ενέργειας, της στέγης και των βασικών αγαθών. Παράλληλα, στον κυβερνητικό ισχυρισμό για τη δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας, η ΕΛ.Α.Σ. αντιπαραβάλλει στοιχεία της Eurostat που ανεβάζουν τον αριθμό στις 400.000, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχη αύξηση είχε καταγραφεί και την περίοδο 2015-2019, θέτοντας παράλληλα ζήτημα ποιότητας και αμοιβών των νέων θέσεων απασχόλησης.

Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και επενδύσεις

Το δεύτερο μέτωπο που ανοίγει ο Αλέξης Τσίπρας αφορά τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Η Συμπαράταξη ασκεί οξεία κριτική στο γεγονός ότι η ανάπτυξη εξακολουθεί να στηρίζεται υπερβολικά στον τουρισμό και στην αγορά ακινήτων. Όταν πάνω από το 40% των συνολικών επενδύσεων κατευθύνεται σήμερα στο real estate, δημιουργείται ο κίνδυνος μιας νέας επικίνδυνης μονοκαλλιέργειας, επισημαίνουν στελέχη του κόμματος. Η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. προβλέπει τη θεσμική μετατόπιση των επενδυτικών πόρων προς τη μεταποίηση και την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και τη βιώσιμη πράσινη παραγωγή που δημιουργεί σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στεγαστική κρίση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο στεγαστικό ζήτημα, το οποίο η ΕΛ.Α.Σ. αναδεικνύει ως το κρισιμότερο κοινωνικό πρόβλημα που πλήττει πλέον όχι μόνο τα ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και τη μεσαία τάξη. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Συμπαράταξης για τη στέγη κινείται σε τρεις άξονες, που περιλαμβάνουν την προστασία της πρώτης κατοικίας, την αύξηση της προσφοράς σπιτιών για μακροχρόνια μίσθωση και την ενίσχυση της δημόσιας παρέμβασης στην αγορά. Ειδικότερα, προτείνεται η διεύρυνση των κριτηρίων ευαλωτότητας και η υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στις διαδικασίες ρύθμισης οφειλών. Παράλληλα, προβλέπεται η χρηματοδότηση ανακαινίσεων για χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα με την υποχρέωση να διατεθούν στη μακροχρόνια μίσθωση, η παροχή κινήτρων και αρμοδιοτήτων στους Δήμους για περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb σε περιοχές υψηλής πίεσης, καθώς και η ίδρυση Οργανισμού Κοινωνικά Προσιτής Κατοικίας.

Η μάχη της αξιοπιστίας και το σύνθημα ευθύνης

Η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να διαφοροποιηθεί και στον τρόπο παρουσίασης των δεσμεύσεών της, εισάγοντας συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες παρακολούθησης των κυβερνητικών στόχων, ως ένα κοινωνικό συμβόλαιο με τους πολίτες. Όπως αναγνωρίζουν στελέχη της Αμαλίας, ως ένα κόμμα μόλις τριών μηνών, η ΕΛ.Α.Σ. έχει ακόμη σημαντικό δρόμο να διανύσει στην πλήρη εξειδίκευση των θέσεών της. Η κεντρική πολιτική διατύπωση συμπυκνώνεται στο σύνθημα για ανάληψη ευθύνης και όχι για κατάκτηση της εξουσίας ως αυτοσκοπός, μια αρχή που θα δοκιμαστεί στην πράξη, στην επιλογή των προσώπων και στην ικανότητα του νέου σχηματισμού να μετατρέψει την αρχική πολιτική κινητικότητα σε πειστική κυβερνητική πρόταση.