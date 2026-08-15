Την αμέριστη συμπαράσταση και τη βαθύτατη θλίψη της Αθήνας για τον ισχυρό σεισμό που σκόρπισε την καταστροφή στην Ινδονησία εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Μέσω σχετικής ανακοίνωσης, η ελληνική διπλωματία στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης στη δοκιμαζόμενη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται νοερά στο πλευρό όσων είδαν τις ζωές τους να πλήττονται από τον Εγκέλαδο, καθώς και στους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στον λαό της Ινδονησίας μετά τον καταστροφικό σεισμό. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν».