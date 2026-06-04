Η Βιομηχανική Επανάσταση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της ανθρώπινης ιστορίας, καθώς μετέβαλε ριζικά τον τρόπο παραγωγής, εργασίας και οργάνωσης των κοινωνιών. Ο παρών τόμος της σειράς Fontana Economic History of Europe, υπό την επιμέλεια του κορυφαίου οικονομικού ιστορικού Carlo Maria Cipolla, προσφέρει μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη προσέγγιση του φαινομένου, εξετάζοντας όχι μόνο τις τεχνολογικές και οικονομικές του διαστάσεις, αλλά και τις βαθιές κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές μεταβολές που προκάλεσε.

Μέσα από τις συμβολές διακεκριμένων ειδικών, ο αναγνώστης παρακολουθεί τη σύνθετη διαδικασία που οδήγησε στη γέννηση της σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας. Παράλληλα, το έργο προσφέρει πολύτιμα ερμηνευτικά εργαλεία για την κατανόηση των προκλήσεων που συνοδεύουν κάθε μεγάλη τεχνολογική μετάβαση, καθιστώντας το ιδιαίτερα επίκαιρο σε μια εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνητής νοημοσύνης.

H σειρά Fontana Economic History of Europe αποτέλεσε ένα από τα πιο φιλόδοξα συλλογικά ιστοριογραφικά εγχειρήματα που επιχείρησαν τη δεκαετία του 1970 μια ολοκληρωμένη και συγκριτική παρουσίαση της οικονομικής ιστορίας της Ευρώπης από τον Μεσαίωνα έως τον 20ό αιώνα. Ο ανά χείρας τόμος για τη Βιομηχανική Επανάσταση συγκεντρώνει εργασίες δέκα κορυφαίων ειδικών, οι οποίοι φωτίζουν διαφορετικές πτυχές της τεράστιας μεταβολής που προκάλεσε αυτή η Επανάσταση, από την αλλαγή των δημογραφικών δεδομένων και τα πρότυπα ζήτησης, έως την τεχνολογική αλλαγή, τη χρηματοδότηση, τον ρόλο του κράτους, τις κοινωνικές τάξεις, την αγροτική οικονομία, την ανάδυση των οικονομικών επιστημών και, τέλος, τα υλικά κατάλοιπα της εκβιομηχάνισης στο πεδίο της βιομηχανικής αρχαιολογίας.

Η ιστορία μας διδάσκει ότι οι μεγάλες τεχνολογικές μεταβολές δεν είναι ποτέ τεχνολογικά ζητήματα μόνο. Είναι πάντοτε και βαθύτατα κοινωνικά, πολιτικά και ηθικά ζητήματα. Η Βιομηχανική Επανάσταση δεν έφερε μόνο ατμομηχανές και εργοστάσια, έφερε και τα πρώτα συνδικάτα, τη σοσιαλιστική σκέψη, τη δημόσια εκπαίδευση και τελικά το κράτος πρόνοιας. Κάθε τεχνολογική επανάσταση φέρνει μαζί της τόσο νέες δυνατότητες όσο και νέες προκλήσεις και πάντοτε η κοινωνία χρειάζεται χρόνο και πολιτικές επιλογές για να βρει νέες ισορροπίες. Το ερώτημα, λοιπόν, που θέτει σιωπηλά ο παρών τόμος στον σύγχρονο αναγνώστη δεν είναι μόνο «πώς έγινε η Βιομηχανική Επανάσταση» αλλά και «τι επιλέξαμε να κάνουμε με αυτή». Σε μια εποχή κατά την οποία βιώνουμε ένα νέο κύμα τεχνολογικής μεταβολής, αυτή της ψηφιακής και τεχνητής νοημοσύνης, η κατανόηση της πρώτης μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης της νεότερης ιστορίας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Τιμή €33,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα 2025

Εκδόσεις Παπαζήση

Οι Επιμελητές

Ο Carlo Maria Cipolla υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς ιστορικούς του 20ού αιώνα, του οποίου το έργο σφράγισε ανεξίτηλα την ευρωπαϊκή και διεθνή ιστοριογραφία. Γεννημένος στην Παβία της Ιταλίας το 1922, σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες και Ιστορία στα Πανεπιστήμια της Παβίας και του Παρισιού, για να συνεχίσει τις σπουδές του στο London School of Economics, όπου διαμορφώθηκε η ευρωπαϊκή και συγκριτική του οπτική. Δίδαξε επί δεκαετίες Οικονομική Ιστορία στα Πανεπιστήμια της Παβίας, της Μπολόνια και του Τορίνο, ενώ για μεγάλο διάστημα της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας κατείχε έδρα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Berkeley, συνδέοντας έτσι την ευρωπαϊκή ιστοριογραφική παράδοση με τον αμερικανικό ακαδημαϊκό κόσμο. Η διεθνής αυτή παρουσία τού προσέδωσε μια σπάνια ευρύτητα θεώρησης και μια εξαιρετική ικανότητα να διαλέγεται με διαφορετικές επιστημονικές παραδόσεις και σχολές σκέψης.

Το ερευνητικό του έργο υπήρξε ιδιαίτερα πολυδιάστατο και πρωτότυπο. Ασχολήθηκε με την ιστορία της νομισματικής και των τιμών στη μεσαιωνική και πρώιμη νεότερη Ευρώπη, με την ιστορία της τεχνολογίας και των ρολογιών ως μέσων κοινωνικής οργάνωσης, με την ιστορία της επιδημιολογίας και των μεγάλων λοιμών που έπληξαν τη Γηραιά Ήπειρο, με την ιστορία του αναλφαβητισμού και τη σχέση του με την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και με τη μακρά ιστορία της δημογραφικής εξέλιξης του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ικανότητά του να διατρέχει αιώνες και να συνδέει φαινόμενα που άλλοι ιστορικοί εξέταζαν χωριστά ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σκέψης του.

Μεταξύ των κυριότερων έργων του συγκαταλέγονται τα Money, Prices and Civilization in the Mediterranean World (1956), Clocks and Culture, 1300-1700 (1967), Literacy and Development in the West (1969), Before the Industrial Revolution. European Society and Economy, 1000-1700 (1976) και Fighting the Plague in Seventeenth-Century Italy (1981). Τα έργα αυτά μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες και καθιερώθηκαν ως κλασικά κείμενα αναφοράς στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ως επιμελητής της σειράς The Fontana Economic History of Europe, της οποίας ο παρών τόμος αποτελεί τμήμα, ο Cipolla επέδειξε σπάνια συνθετική ικανότητα: κατόρθωσε να συγκεντρώσει ορισμένους από τους κορυφαίους ειδικούς της εποχής του και να οργανώσει τη συλλογική τους εργασία σε ένα έργο που αντιπροσωπεύει έως σήμερα ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα εγχειρήματα σύνθεσης της ευρωπαϊκής οικονομικής ιστορίας.

Ο Carlo Maria Cipolla απεβίωσε στην Παβία το 2000, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που συνεχίζει να εμπνέει ερευνητές και φοιτητές σε όλο τον κόσμο – απόδειξη ότι η μεγάλη ιστορική σκέψη δεν γνωρίζει σύνορα ούτε χρονικά όρια.

Η Κωνσταντίνα Καρακώστα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε και τα διπλώματα μεταπτυχιακής και διδακτορικής εξειδίκευσης στον Τομέα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Παράλληλα, εκπόνησε δεύτερο μεταπτυχιακό στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία των Τμημάτων Ιστορίας και Πληροφορικής, με θεματικό άξονα τη σχέση Ψηφιακής Εποχής και Ιστορίας.

Με υποτροφία του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης [New York University, Remarque Institute, Department of International, European & Area Studies] πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στον τομέα της Δημόσιας Ιστορίας και Πολιτικής. Υπήρξε ερευνήτρια στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εκτείνονται στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία, την Ελληνική Επανάσταση, τη Διασπορά, τον βλαχόφωνο ελληνισμό και το ζήτημα των εθνικών ταυτοτήτων, τη Δημόσια, Προφορική και Ψηφιακή Ιστορία, καθώς και ζητήματα Μνήμης και Τραύματος. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε έγκριτα περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Είναι συγγραφέας της μονογραφίας Από τη Μοσχόπολη στο Μίσκολτς της Ουγγαρίας. Η ιστορική διάσταση μιας μυθικής αφήγησης (Αθήνα: Παπαζήσης, 2021).

Στο πεδίο της Δημόσιας Ιστορίας και της οπτικοποίησης της ιστορικής γνώσης έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην παραγωγή βιογραφικών δραματοποιημένων ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. «Το τραύμα του Εμφυλίου» διερευνά μέσα από προφορικές μαρτυρίες και δραματική αφήγηση τα βαθύτερα ψυχικά τραύματα που άφησε ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος στη συλλογική μνήμη, το «Από το στρατόπεδο του Παύλου Μελά στο Μaουτχάουζεν και στο Μελκ. Οι αναμνήσεις ενός εκατόχρονου επιζώντα» αποτελεί ένα συγκλονιστικό τεκμήριο μνήμης που αποτυπώνει τη μαρτυρία ενός εκατόχρονου επιζώντα του Ολοκαυτώματος. Και στα δύο έργα υπογράφει τη συγγραφή κειμένων, την αφήγηση και τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, συνδυάζοντας την επιστημονική αυστηρότητα με την αφηγηματική ευαισθησία που απαιτεί η προσέγγιση τραυματικής ιστορικής μνήμης.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί καρπό της ευρύτερης ερευνητικής και διδακτικής της ενασχόλησης με την ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική ιστορία.