Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί στη γενέτειρα του στη Νίκαια και συγκεκριμένα στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών (στη συνοικία Άσπρα Χώματα, στη συμβολή των οδών Κοτυώρων και κόμβο λεωφόρου Θηβών και Πέτρου Ράλλη) την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή

Την Παρασκευή (11/09), λίγο πριν τις 11:30 το πρωί, ολοκληρώθηκε η νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη στο Νεκροτομείο Αθηνών.

Οι ιατροδικαστές Ν. Καλογριάς και Ν. Κούβαρης, παρουσία του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του τραγουδιστή Σωτήρη Μπουζιάνη, διενέργησαν την νεκροψία-νεκροτομή.

Δεν εντοπίστηκε η εμφανής αιτία θανάτου, γι’ αυτό έδωσαν τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, μαζί με σχεδόν όλα τα όργανα, για εργαστηριακή διερεύνηση στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Χαράς Σπηλιοπούλου.