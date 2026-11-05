Ο στενός φίλος του Ισπανού ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας μίλησε για τις δραματικές στιγμές που βιώνει η σύντροφός του, η οποία παρακολουθούσε την αναμέτρηση από τις εξέδρες μαζί με την μόλις ενός έτους κόρη τους.

Ο 30χρονος επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς Ντε Μιγκέλ, πέθανε το πρωί της Τρίτης, λίγες ώρες αφότου δέχθηκε γονατιά στο στήθος από τον τερματοφύλακα της Ανδόρα, Χεσούς Οβόνο. Ο γκολκίπερ αποβλήθηκε, ενώ λίγο αργότερα η αναμέτρηση διεκόπη.

Ο στενός φίλος του Ντε Μιγκέλ, Φερνάντο Ρομάν, ο οποίος αγωνίζεται στην Ταλαβέρα, αποκάλυψε ότι δεν έβλεπε τον αγώνα τη στιγμή του περιστατικού και ενημερώθηκε από τη σύντροφό του για τον σοβαρό τραυματισμό του φίλου του.

Στη συνέχεια επικοινώνησε με τη σύντροφο του ποδοσφαιριστή, Μαρία, η οποία βρισκόταν στο γήπεδο μαζί με την ενός έτους κόρη τους, Κάρλα.

Όπως ανέφερε, η Μαρία έμεινε για ώρες μόνη της στο νοσοκομείο και έχει συγκλονιστεί από την τραγωδία. Αργότερα έφτασαν στην Τενερίφη και οι γονείς του ποδοσφαιριστή, οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι ο γιος τους νοσηλευόταν στην εντατική.

Γείτονας της οικογένειας στη Ναβαερμόσα δήλωσε σε ισπανική τηλεοπτική εκπομπή ότι ο πατέρας του ποδοσφαιριστή ξέσπασε σε κλάματα μόλις είδε στην τηλεόραση τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και αμέσως οργάνωσε την αναχώρηση της οικογένειας για την Τενερίφη.

Ο Ρομάν περιέγραψε τις ώρες αγωνίας, λέγοντας ότι ο ίδιος και η σύντροφός του βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με τη Μαρία.

«Μιλήσαμε μαζί της και μπορείτε να φανταστείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Τώρα πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια, στη Μαρία και στη μικρή Κάρλα, που είναι μόλις ενός έτους και λίγων μηνών», ανέφερε.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι λίγο πριν από την τραγωδία συζητούσαν ακόμη και το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν όλοι μαζί στην Disneyland με τις κόρες τους.

«Μιλούσαμε για το ταξίδι που θα κάναμε μαζί με τα παιδιά μας και ξαφνικά συνέβη αυτό», είπε.

Το συγκινητικό αντίο του φίλου του

Ο Φερνάντο Ρομάν αποχαιρέτησε τον 30χρονο και μέσω των social media, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα.

Έγραψε πως δυσκολεύεται ακόμη να πιστέψει ότι ο φίλος του δεν βρίσκεται πια στη ζωή και τόνισε ότι δεν τον θεωρούσε απλώς φίλο, αλλά μέλος της οικογένειάς του.

Τον περιέγραψε ως έναν ταπεινό, εργατικό άνθρωπο, ο οποίος απέφευγε τις εντάσεις και ήταν πάντα πρόθυμος να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους του στις δύσκολες στιγμές.

Θυμήθηκε ακόμη τα κοινά ταξίδια τους, τα γεύματα που μοιράζονταν, τον χρόνο που περνούσαν μαζί με τις κόρες τους και τις κοινές δραστηριότητές τους.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος και η σύντροφός του είναι συντετριμμένοι, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι ο Ντε Μιγκέλ θα συνεχίσει «να βρίσκεται δίπλα» στην κόρη του, στη Μαρία και στην οικογένειά του.

Έρευνα για τον θάνατο του 30χρονου

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τόσο τις συνθήκες της ιατρικής αντιμετώπισης του ποδοσφαιριστή όσο και τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης με τον τερματοφύλακα Χεσούς Οβόνο.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, στην έρευνα συμμετέχουν αστυνομικοί που χειρίζονται υποθέσεις ανθρωποκτονιών, καθώς κάθε θάνατος που δεν οφείλεται σε φυσικά αίτια οδηγεί αυτομάτως σε δικαστική διερεύνηση.

Νομικοί εκτιμούν πάντως ότι είναι δύσκολο να προκύψουν ποινικές κατηγορίες σε βάρος του τερματοφύλακα, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του αγώνα. Αντίθετα, θεωρείται πιθανό να αντιμετωπίσει βαριά αθλητική τιμωρία.

«Νιώθω τεράστιο πόνο»

Ο Χεσούς Οβόνο τοποθετήθηκε δημόσια την Τετάρτη, δηλώνοντας συντετριμμένος από τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ.

Όπως ανέφερε, περνά τις δυσκολότερες ημέρες της ζωής του και δυσκολεύεται ακόμη να συνειδητοποιήσει όσα συνέβησαν.

Τόνισε ότι νιώθει τεράστιο πόνο για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και ότι η σκέψη του βρίσκεται στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν.

Παράλληλα, δήλωσε πως θα αντιμετωπίσει με σεβασμό όποια διαδικασία ακολουθήσει, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι ο Ντε Μιγκέλ και η οδύνη που έχει προκαλέσει ο θάνατός του.

Κατέρρευσε στο γήπεδο

Ο 30χρονος πατέρας ενός παιδιού κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Nuestra Señora de Candelaria, αφού η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί.

Το ιατρικό προσωπικό που συμμετείχε στην αντιμετώπισή του αναμένεται να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ οι αστυνομικές Αρχές θα εξετάσουν και τους σχετικούς ιατρικούς φακέλους.

Ο Οβόνο, διεθνής με την Ισημερινή Γουινέα και κάτοικος Ισπανίας από την ηλικία των οκτώ ετών, είχε αποβληθεί μετά τη σύγκρουση με τον επιθετικό της Τενερίφης κοντά στη μεσαία γραμμή, στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Η αναμέτρηση διεκόπη με το σκορ στο 2-2.

Ο Ντε Μιγκέλ φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή και να επανήλθε έπειτα από τις προσπάθειες των διασωστών μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πριν διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Στις εξέδρες βρίσκονταν η σύντροφός του Μαρία και η ενός έτους κόρη τους Κάρλα.

Η Τενερίφη ανακοίνωσε τον θάνατό του το πρωί της Τρίτης, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της και τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν την απώλεια.

Ο σύλλογος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια, στους οικείους του και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα της Τενερίφης, ενώ η οικογένεια ευχαρίστησε όλους όσοι έστειλαν μηνύματα στήριξης και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της.

Από την πλευρά της, η FC Andorra εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, στους φίλους και στους συμπαίκτες του 30χρονου ποδοσφαιριστή.