Το Μουντιάλ του 2006 ήταν έτοιμο να χαρίσει το πιο παραμυθένιο αντίο στην ιστορία του ποδοσφαίρου, καθώς ο κορυφαίος Ζινεντίν Ζιντάν οδηγούσε τη Γαλλία στον τελικό, στο τελευταίο παιχνίδι της μυθικής καριέρας του. Όμως, η αφόρητη πίεση της ύστατης αυτής παράστασης και η συναισθηματική φόρτιση μετέτρεψαν το ιδανικό φινάλε σε μια αρχαιοελληνική τραγωδία, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και οι «θεοί» των γηπέδων λυγίζουν.

Στις 9 Ιουλίου 2006, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, ο ποδοσφαιρικός πλανήτης παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία.

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