Η εθνική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με 2-2 με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη στο πλαίσιο αγώνα φιλικής προετοιμασίας, παρουσιάζοντας δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα στο πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο

Η εθνική ομάδα παρατάχθηκε για πρώτη φορά επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τριάδα στα στόπερ. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης ήταν αυτός που ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κουλιεράκη-Μαυροπάνο-Ρέτσο να συνθέτουν την ελληνική άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το κέντρο αποτελούταν από τους Χρήστο Ζαφείρη, Δημήτρη Κουρμπέλη ως εσωτερικοί μέσοι, ενώ στα φτερά πήραν θέση οι Ρότα και Τσιμίκας. Στην επίθεση, ο Ανδρέας Τεττέι ξεκίνησε στο δεξί άκρο, με τον Τζόλη στα αριστερά, πίσω από τον προωθημένο Παυλίδη.

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