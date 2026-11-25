Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έκρυψε την ικανοποίησή του μετά την εμφατική νίκη του Ολυμπιακού με 104-79 επί της Χάποελ Τελ-Αβίβ για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε αρχικά στις 23 τελικές πάσες και τα 21 λάθη στα οποία ώθησαν οι παίκτες του τη Χάποελ, σημειώνοντας ότι ήταν μία καταπληκτική συλλογική προσπάθεια απέναντι σε μία ταλαντούχα ομάδα. Παράλληλα εξήρε τη χημεία της ομάδας του που δεν καταλαβαίνει από προβλήματα και απουσίες χαρακτηρίζοντας απόλαυση την εικόνα στο παρκέ.

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