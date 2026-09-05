Βασίλης Τριανταφυλλίδης-Χρυσόστομος Γκαγκάτσης ή κοινώς Χάρρυ Κλυνν-Μάκης. Θα μου πεις, τι κοινό έχουν αυτά τα πρόσωπα: Και οι δύο παόκια, καρντάσια και πρόεδροι στην τότε ΕΠΑΕ ο αείμνηστος Χάρρυ και στην ΕΠΟ σήμερα ο Μάκης.

Ο Χάρρυ, βέβαια, δεν γνώριζε μόνο από μπάλα. Ήξερε να μιλάει και να γράφει καλά ελληνικά. Ο Μάκης από μπάλα πάει καλά, αλλά από λέγειν θα μπορούσε άνετα να τραγουδάει σαν τον Χάρρυ το αξέχαστο «ουγκαγκα μπουμ-μπουμ…»! Όσοι άντεξαν και παρακολούθησαν μέχρι τέλους την πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση και τις απαντήσεις του, θα θυμήθηκαν σίγουρα τους κορακίστικους στίχους του Κακουλίδη στο επικό τραγούδι του Χάρρυ Κλυνν.

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