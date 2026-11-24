Καταιγιστική είναι η αύξηση των ψηφιακών απειλών που δέχονται οι ελληνικοί οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, με τα νεότερα στοιχεία να καταγράφουν 1.928 απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων ανά εβδομάδα κατά τον μήνα Οκτώβριο. Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί ετήσια άνοδο της τάξης του 26%, επιβεβαιώνοντας ότι ο κυβερνοχώρος μετατρέπεται σε πεδίο διαρκούς και κλιμακούμενης πίεσης, ακολουθώντας τη διεθνή τάση όπου ο μέσος όρος εκτινάχθηκε στις 2.550 επιθέσεις εβδομαδιαίως (+32%).

Η τεχνητή νοημοσύνη «επιταχύνει» τους χάκερ

Η ραγδαία εξέλιξη των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στην ψηφιακή ασφάλεια, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο προετοιμασίας και εκτέλεσης μιας επίθεσης. Όπως επισήμανε ο υποδιοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Δημήτρης Ζαμπακόλας, μιλώντας στο ertnews η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζει τόσο τις απειλές όσο και τις ευπάθειες των συστημάτων, ασκώντας ασφυκτική πίεση στις υπηρεσίες πληροφορικής. Επιθέσεις που στο παρελθόν απαιτούσαν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες σχεδιασμού, πλέον μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε λίγες μόλις ώρες.

Από τα δεδομένα στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα σούπερ μάρκετ

Πέρα από την υποκλοπή αρχείων και ευαίσθητων δεδομένων, οι δράστες στρέφονται πλέον σε συστήματα που ρυθμίζουν την καθημερινή, φυσική λειτουργία κρίσιμων κλάδων της οικονομίας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των σούπερ μάρκετ, όπου μια ενδεχόμενη παραβίαση στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της ψύξης θα μπορούσε να διαταράξει τη θερμοκρασία συντήρησης των τροφίμων και να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τη σοβαρότητα του κινδύνου ανέδειξε ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, αποκαλύπτοντας πως, με αφορμή αντίστοιχα περιστατικά που σημειώθηκαν στη Γαλλία, εντοπίστηκαν στην Ελλάδα 300 επαγγελματικά ψυγεία εντελώς απροστάτευτα, προσβάσιμα από οποιονδήποτε μέσω του διαδικτύου.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό παραβίασης σε ελληνικό σούπερ μάρκετ, οι επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, εφαρμόζοντας τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας για τη θωράκιση των ψηφιακών τους υποδομών.