Καλοκαιρινό – με ό,τι αυτό συνεπάγεται – θα παραμείνει και σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, το σκηνικό, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ωστόσο, η ζέστη των 35 έως 37 βαθμών στα ηπειρωτικά θα διακοπεί προσωρινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από πρόσκαιρες νεφώσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τοπικές βροχές ή όμβρους στις ορεινές περιοχές.

Την ίδια στιγμή, στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα κινηθεί σε ελαφρώς πιο ανεκτά επίπεδα, φτάνοντας τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, με «σύμμαχο» τους βόρειους ανέμους.

Οι βοριάδες, αν και θα ξεκινήσουν ήπια στα 3 με 5 μποφόρ, θα ενισχυθούν βαθμιαία στα πελάγη αγγίζοντας τα 6 και τοπικά στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, παρουσιάζοντας μάλιστα τάση περαιτέρω ενίσχυσης καθώς θα πλησιάζουμε προς τις βραδινές ώρες.

Στο… τραπέζι και η αφρικανική σκόνη

Να υπενθυμίσουμε πως σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα ένα νέο κύμα αφρικανικής σκόνης, που θα επηρεάσει σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τον Κόμβο Πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα (AtmoHub), οι επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου διευκολύνουν τη μεταφορά αέριων μαζών με υψηλό φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την ελληνική επικράτεια.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο θα γίνει αισθητό κυρίως στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ενώ καταγράφονται χαμηλότερες συγκεντρώσεις και κοντά στο έδαφος.

Η εξέλιξη αυτή προβλέπεται να διαρκέσει έως τα μέσα της εβδομάδας, με τις υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης να αναμένονται κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν εντονότερα περιλαμβάνονται η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου, καθώς και τα νησιωτικά συμπλέγματα των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Όπως τονίζει το AtmoHub, σε νότια Πελοπόννησο, Λακωνία, Μεσσηνία, Αχαΐα και Άργος οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται παροδικά να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρυμένη την ποιότητα του αέρα (~50 μg/m3).

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι τρέχουσες προγνώσεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου σκόνης θα παραμείνει σε υψηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα, με περιορισμένη επίδραση στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ κοντά στο έδαφος, ενώ προσθέτει ότι η μεταφορά της σκόνης εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει σταδιακά έως και τις 29/7, καθώς μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.

Σε πραγματικό χρόνο οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης:

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6, βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 6 με 7 με τάση ενίσχυσης από το βράδυ στα νότια τμήματα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 βαθμιαία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.