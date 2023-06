«Think out of the Box – Πως η δυσλεξία εξάπτει τη δημιουργικότητα». Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του νέου επεισοδίου του Podcast "Primodys" με καλεσμένη την κα.Τζίνα Θανοπούλου Ed.M.,M.A. HARVARD University, Ψυχο - Εκπαιδευτική Σύμβουλο, Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και ζευγαριών.

«Τόσο οι σπουδές της όσο και η μεγάλη εμπειρία της προσδίδουν ιδιαίτερη αξία στα όσα μοιράζεται η κα. Θανοπούλου μαζί μας για τη δυσλεξία και τον τρόπο με τον οποίο βοηθά τους ανθρώπους να σκέφτονται εκτός των συνηθισμένων πλαισίων.

Το «Think out of the Box» μπορεί να οδηγήσει ανθρώπους με δυσλεξία σε μεγάλη δημιουργικότητα και σκέψη εκτός των συνηθισμένων παραμέτρων, όπως μας εξηγεί», αναφέρουν οι δημιουργοί του podcast. Στη συνέντευξη, η κα.Τζίνα Θανοπούλου μίλησε για τις μελέτες και την έρευνά της γύρω από τη δυσλεξία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η διαφορετικότητα μπορεί να οδηγήσει σε καινοτομία και δημιουργικότητα.

Ένα άτομο με δυσλεξία συχνά αναγκάζεται να βρει εναλλακτικούς τρόπους για να εκφραστεί και να αντιμετωπίσει καθημερινές προκλήσεις. Αυτό μπορεί να κατευθύνει τη σκέψη σε άλλους δρόμους δίνοντας τροφή σε μια ευέλικτη και δημιουργική σκέψη που επιτρέπει την ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών και λύσεων. «Η καλεσμένη μας επισήμανε επίσης τη σημασία της υποστήριξης και της κατανόησης από το περιβάλλον για τα άτομα με δυσλεξία.

Η αντίληψη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και η παροχή κατάλληλων πόρων και στρατηγικών υποστήριξης μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους με δυσλεξία να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους και να ακολουθήσουν τα όνειρά τους.

Η συζήτησή μας με την κα.Τζίνα Θανοπούλου στο Podcast "Primodys" αναδεικνύει τη σημαντική σχέση μεταξύ δυσλεξίας και δημιουργικότητας. Οι ακροατές ανακαλύπτουν ότι η δυσλεξία μπορεί να αποτελέσει ένα πλεονέκτημα και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μοναδικών ικανοτήτων.

Το Podcast "Primodys" συνεχίζει το σημαντικό έργο του με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων για τη δυσλεξία και παρέχοντας υποστήριξη και έμπνευση σε όσους αντιμετωπίζουν αυτή την αναπτυξιακή διαταραχή.

Εάν επιθυμείτε να ακούσετε αυτήν τη συνέντευξη με την κα. Τζίνα Θανοπούλου, μπορείτε να το κάνετε στην επίσημη ιστοσελίδα του podcast click here ή στις πλατφόρμες ακρόασης που υποστηρίζονται Spotify, Apple Podcast etc. click here.

Μη χάσετε αυτήν την ευκαιρία να εμπνευστείτε από τη συζήτηση για τη δυσλεξία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα όσων σκέφτονται έξω από τα συνηθισμένα! THINK OUT OF THE BOX. Είναι χάρισμα!»