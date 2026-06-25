Η Toyota Hellas συμμετέχει για ακόμη μία χρονιά ως Proud Mobility Sponsor του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο τεχνολογιών και πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν στην πράξη τη στρατηγική Multi-Path για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας.

GR Yaris ICE H2, All-Electric Hilux 9ης Γενιάς, Νέα Γενιά RAV4 Plug-in Hybrid, Νέα Γενιά bZ4X Touring και Toyota C-HR+ συνθέτουν την πιο ολοκληρωμένη τεχνολογική παρουσία της Toyota σε ελληνική διοργάνωση motorsport.

Σε έναν θεσμό με τον οποίο η Toyota συνδέεται διαχρονικά μέσα από την παρουσία και τις επιτυχίες της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), η φετινή συμμετοχή αποτελεί μια ευκαιρία να παρουσιαστούν, αλλά κυρίως να δοκιμαστούν διαφορετικές τεχνολογικές διαδρομές με χαμηλότερες εκπομπές και περισσότερες επιλογές για τους οδηγούς.

Από το πρωτότυπο GR Yaris ICE H2 που χρησιμοποιεί υδρογόνο ως καύσιμο, μέχρι το αμιγώς ηλεκτρικό Νέας Γενιάς Hilux, τη Νέα Γενιά RAV4 Plug-in Hybrid και το Αμιγώς Ηλεκτρικό Toyota C-HR+, η Toyota φέρνει στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ένα από τα πιο ολοκληρωμένα τεχνολογικά line-up που έχει παρουσιάσει ποτέ στην Ελλάδα.

The Future is No Joke

Για την Toyota, το μέλλον της κινητικότητας δεν αποτελεί μια θεωρητική συζήτηση ούτε μια υπόσχεση για το αύριο. Είναι τεχνολογίες που εξελίσσονται σήμερα, δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες και αξιολογούνται εκεί όπου οι απαιτήσεις είναι υψηλότερες, δηλαδή στους αγώνες.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η Toyota αξιοποιεί το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ως μια πλατφόρμα παρουσίασης της στρατηγικής Multipath, αναδεικνύοντας ότι η πορεία προς την ανθρακική ουδετερότητα περνά μέσα από διαφορετικές λύσεις που μπορούν να συνυπάρξουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες κάθε αγοράς και κάθε οδηγού.

Για την Toyota, οι αγώνες αποτελούν ένα πραγματικό εργαστήριο εξέλιξης, όπου τεχνολογίες, συστήματα και οχήματα δοκιμάζονται καθημερινά στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Από τις ειδικές διαδρομές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ μέχρι τους δρόμους της καθημερινότητας, η γνώση και η εμπειρία που αποκτώνται μέσα από το motorsport συμβάλλουν στην εξέλιξη ασφαλέστερων, πιο αποδοτικών και πιο αξιόπιστων αυτοκινήτων παραγωγής.

Γιατί κάθε τεχνολογία πρέπει πρώτα να αποδείξει την αξία της, εκεί όπου οι απαιτήσεις είναι υψηλότερες.

GR Yaris H2: Το υδρογόνο συναντά το motorsport

Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας βρίσκεται το πρωτότυπο GR Yaris H2, ένα από τα πλέον εμβληματικά τεχνολογικά projects της Toyota Gazoo Racing.

Το GR Yaris H2 χρησιμοποιεί κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργεί με υδρογόνο αντί για συμβατικά καύσιμα, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που αγαπούν οι φίλοι του motorsport, επιδόσεις, αίσθηση και ήχο, ενώ παράλληλα εξερευνά μία διαφορετική διαδρομή προς την ανθρακική ουδετερότητα.

Η παρουσία του στην Ελλάδα αποτελεί μία σπάνια ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει από κοντά μία τεχνολογία που βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας και εξέλιξης της Toyota και αποδεικνύει ότι το υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει μέρος του μελλοντικού ενεργειακού μίγματος στις μεταφορές.

Η multipath στρατηγική στην πράξη

Δίπλα στο GR Yaris H2, η Toyota παρουσιάζει στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις που αποτυπώνουν τη φιλοσοφία της Multi-Pathway προσέγγισης.

Ως πλοηγά οχήματα της Υπερειδικής Διαδρομής θα συμμετέχουν:

Νέα 9η Γενιά Hilux All-Electric

Το αμιγώς ηλεκτρικό Hilux που «δεν καταλαβαίνει» ούτε από Rally Acropolis, αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε μία από τις πλέον απαιτητικές κατηγορίες οχημάτων, με ίσως και πιο δυνατά χαρακτηριστικά αξιοπιστίας και αντοχής που έχουν καταστήσει το Hilux σημείο αναφοράς παγκοσμίως.

Νέα Γενιά Toyota RAV4 Plug-in Hybrid

Το ολοκαίνουργιο RAV4 Plug-in Hybrid εκπροσωπεί τη νέα γενιά της plug-in hybrid τεχνολογίας της Toyota, συνδυάζοντας ηλεκτρική οδήγηση για τις καθημερινές μετακινήσεις με την ευελιξία και την αυτονομία που απαιτούν τα μεγαλύτερα ταξίδια.

Νέα Γενιά Toyota C-HR+ All-Electric

Το νέο Toyota C-HR+ επιδεικνύει τη στρατηγική Toyota Battery Confidence, με κορυφαία χαρακτηριστικά Επιδόσεων, Απόδοσης και Peace of Mind. Ένα αμιγώς ηλεκτρικό cross over που «κρατάει» γραμμή στο χώμα.

Παράλληλα, οι επισκέπτες του Service Park στο Λουτράκι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το GR Yaris Aero Package, καθώς και επιπλέον τεχνολογικά εκθέματα που αναδεικνύουν τη σύνδεση της Toyota Gazoo Racing με την εξέλιξη των αυτοκινήτων παραγωγής.

Clean Mountain Race

Για ακόμη μία χρονιά, η Toyota υποστηρίζει την πρωτοβουλία Clean Mountain Race, συμβάλλοντας στην προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος που φιλοξενεί τον αγώνα.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσέγγισης της Toyota γύρω από τη βιωσιμότητα, υπενθυμίζοντας ότι η μετάβαση προς ένα καλύτερο μέλλον δεν αφορά μόνο τις τεχνολογίες των οχημάτων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε με το περιβάλλον γύρω μας.

Από το Ελληνικό στο Λουτράκι

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Υπερειδική Διαδρομή μεταφέρεται για πρώτη φορά στο The Ellinikon Sports Park, συνδέοντας έναν από τους ιστορικότερους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ με ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η Toyota Hellas θα υλοποιήσει σειρά δράσεων στο Service Park του Λουτρακίου με επίκεντρο την καινοτομία, τις τεχνολογίες του μέλλοντος και τη σύνδεση της νέας γενιάς μηχανικών με το οικοσύστημα της σύγχρονης κινητικότητας.

Τις επόμενες ημέρες, θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι τεχνολογίες, οι άνθρωποι και οι πρωτοβουλίες που συνθέτουν τη φετινή παρουσία της Toyota στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Και όπως λέει ο Πρόεδρος, το μέλλον της κινητικότητας δεν είναι κάτι που περιμένουμε να έρθει. Το χτίζουμε σήμερα. The Future is No Joke.