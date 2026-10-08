Για πρώτη φορά, η Subaru, μέσω του επίσημου εισαγωγέα της Πλειάδες Motors Α.Ε., συμμετέχει στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό μια ολοκληρωμένη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων: το Uncharted, το ανανεωμένο Solterra και το ολοκαίνουργιο e-Outback. Τα Solterra και e-Outback παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επίσης στην έκθεση μπορείτε να δείτε τα υβριδικά Forester και Crosstrek.

Και τα πέντε αυτοκίνητα κατασκευάζονται στην Ιαπωνία. συμπληρώνουν ένα εντυπωσιακό περίπτερο με πέντε SUV κατασκευασμένα στην Ιαπωνία. Ο Γιάννης Χεκιμιάν, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Subaru – Πλειάδες Motors Α.Ε. είπε ότι:

« Η Subaru δεν υπήρξε ποτέ μια συνηθισμένη μάρκα αυτοκινήτων. Ένα αυτοκίνητο πρέπει να σου δίνει σιγουριά, να σε πηγαίνει όπου θέλεις, να αντέχει στον χρόνο και να χαρίζει ένα χαμόγελο σε όσους ταξιδεύουν μέσα σε αυτό. Το ερώτημα είναι πώς μπαίνεις στη νέα εποχή χωρίς να χάσεις ό,τι σε έκανε Subaru. Η απάντηση είναι απλή: παίρνεις όλα όσα σε έκαναν διαφορετικό και τα προσαρμόζεις στη νέα εποχή.»

e-Outback: Η νέα ναυαρχίδα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα της Subaru περνά στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή. Κατασκευασμένο στο εργοστάσιο της Subaru στο Gunma της Ιαπωνίας, το e-Outback είναι η νέα ναυαρχίδα της μάρκας στην Ευρώπη και ταυτόχρονα το ισχυρότερο και ταχύτερο μοντέλο παραγωγής Subaru που έχει εισαχθεί ποτέ στην Ελλάδα. Με δύο ηλεκτροκινητήρες και μόνιμη τετρακίνηση AWD αποδίδει 381 ίππους, επιταχύνει από 0 σε 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,5 δευτερόλεπτα και προσφέρει αυτονομία έως 477 χλμ. (WLTP) χάρη στην μπαταρία των 74,7 kWh.

Solterra: Πιο ώριμο από ποτέ

Το μοντέλο που άνοιξε τον δρόμο της Subaru στην ηλεκτροκίνηση επιστρέφει με μεγαλύτερη αυτονομία, καλύτερες επιδόσεις και ταχύτερη φόρτιση. Η μπαταρία των 73,1 kWh προσφέρει έως 481 χλμ. (WLTP) και το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 5,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τετρακίνηση AWD με σύστημα X-MODE διατηρεί στο ακέραιο τις ικανότητές του εκτός ασφάλτου.

Uncharted, Forester και Crosstrek

Το Uncharted, το πιο μικρό BEV της εταιρείας —διαθέσιμο τόσο σε τετρακίνητες όσο και σε εμπροσθοκίνητες εκδόσεις— παρουσιάστηκε στις αρχές του καλοκαιριού. Φέρνει μια πιο σύγχρονη και δυναμική σχεδίαση, απευθυνόμενο σε μια νέα γενιά οδηγών. Παράλληλα, τα γνωστά υβριδικά Forester και Crosstrek, μαζί με το περιπετειώδες Crosstrek 4Wild, εκπροσωπούν την υβριδική πλευρά της μάρκας.

Νέο Subaru EV Lease και 8ετής εγγύηση

Ο κ. Χεκιμιάς είπε ότι στο παρελθόν η γκάμα τους δεν ήταν πάντα προσαρμοσμένη στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Σήμερα, η νέα γκάμα προσφέρει στον Έλληνα καταναλωτή πραγματικά λογικές, ανταγωνιστικές επιλογές. Σε συνδυασμό με την 8ετή εγγύηση που ισχύει σε όλη τη γκάμα, κάθε πελάτης αποκτά πραγματική σιγουριά, είτε επιλέξει να αγοράσει είτε να μισθώσει το αυτοκίνητό του.