Σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το εργοστάσιο Avtotor στο Καλίνινγκραντ συνεχίζει να συναρμολογεί μοντέλα της BMW, παρά το γεγονός ότι η γερμανική εταιρεία έχει διακόψει κάθε συνεργασία από το 2022. Πρόκειται κυρίως για τις X5, X6 και X7, οι οποίες φτάνουν πλέον στις εκθέσεις της Ρωσίας χωρίς την έγκριση ή την τεχνική υποστήριξη της BMW.

Πώς συνεχίστηκε η παραγωγή;

Πριν από την αποχώρηση της BMW από τη ρωσική αγορά, το εργοστάσιο Avtotor συναρμολογούσε οχήματα της γερμανικής φίρμας χρησιμοποιώντας κιτ εξαρτημάτων που αποστέλλονταν από τα εργοστάσια της BMW για τελική συναρμολόγηση στη Ρωσία. Μετά τη διακοπή της συνεργασίας, σημαντικός αριθμός εξαρτημάτων παρέμεινε στις αποθήκες του εργοστασίου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Avtotor αξιοποίησε αυτά τα αποθέματα, συμπληρώνοντας όπου χρειάστηκε τα ελλείποντα εξαρτήματα με ανταλλακτικά από άλλους προμηθευτές, ώστε να ολοκληρώσει την παραγωγή νέων αυτοκινήτων.

Η BMW αποστασιοποιείται πλήρως

Η ίδια η BMW έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα συγκεκριμένα οχήματα. Σε επίσημη τοποθέτησή της αναφέρει ότι η παραγωγή πραγματοποιείται χωρίς τη συναίνεσή της και πως τα αυτοκίνητα αυτά δεν καλύπτονται από τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, την εργοστασιακή εγγύηση ή την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, την ποιότητα κατασκευής ή τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς η ολοκλήρωση της συναρμολόγησης έγινε εκτός του επίσημου δικτύου της.

Πωλούνται σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές

Παρά την αβεβαιότητα που συνοδεύει τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, αρκετές από αυτές τις BMW έχουν ήδη εμφανιστεί στην αγορά της Ρωσίας με τιμές που φτάνουν ακόμη και τα 150.000 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό. Η ζήτηση για πολυτελή ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στη χώρα παραμένει υψηλή, γεγονός που εξηγεί γιατί αρκετοί αγοραστές εμφανίζονται διατεθειμένοι να αποκτήσουν τα συγκεκριμένα μοντέλα, ακόμη και χωρίς την επίσημη υποστήριξη της κατασκευάστριας εταιρείας.

Για την BMW, πάντως, η θέση είναι ξεκάθαρη. Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα δεν αποτελούν προϊόντα της επίσημης παραγωγικής της διαδικασίας και η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ποιότητα, την αξιοπιστία ή την τεχνική τους υποστήριξη.