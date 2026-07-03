Η προσωπική ζωή της Δάφνης Καραβοκύρη έχει απασχολήσει ελάχιστες φορές τη δημοσιότητα, καθώς η ίδια έχει επιλέξει συνειδητά να κρατά μακριά από τα φώτα όσα αφορούν τις προσωπικές της σχέσεις. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της, έχοντας στο πλευρό της τον Χρήστο Δάγλα.

Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιλέξει να μιλήσει δημόσια για τη σχέση τους, οι κοινές εμφανίσεις τους ήταν αρκετές για να επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι που δείχνει να απολαμβάνει την καθημερινότητά του μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα.

H πρώτη κοινή εμφάνιση με διακριτικότητα

Η πρώτη φορά που οι δυο τους απαθανατίστηκαν μαζί ήταν στις 6 Ιουνίου 2026. Εκείνη την περίοδο επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις έντονες εκδηλώσεις και διατηρώντας διακριτικές αποστάσεις μπροστά στους φωτογράφους. Η στάση τους έδειχνε πως επιθυμούσαν να προστατεύσουν τη σχέση τους και να μην την εκθέσουν από την πρώτη στιγμή στη δημοσιότητα, κάτι που συμβαδίζει απόλυτα με τον τρόπο που η Δάφνη Καραβοκύρη έχει διαχειριστεί μέχρι σήμερα την προσωπική της ζωή.

Η εμφάνιση που επιβεβαίωσε τη σχέση τους

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 25 Ιουνίου 2026, το ζευγάρι έκανε ακόμη μία κοινή δημόσια εμφάνιση, αυτή τη φορά στην επίδειξη μόδας του Paris Valtadoros στο Καλλιμάρμαρο. Σε αντίθεση με την πρώτη τους έξοδο, οι δυο τους πόζαραν πλέον μαζί στον φωτογραφικό φακό, δείχνοντας πιο άνετοι και χαμογελαστοί. Η κοινή τους παρουσία δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς να σχολιάζουν πως πρόκειται για ένα από τα πιο ταιριαστά νέα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Ο Χρήστος Δάγλας δεν προέρχεται από τον χώρο της τηλεόρασης ή της δημοσιότητας. Είναι γνωστός graffiti artist και δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στον χώρο της street art, έχοντας δημιουργήσει δεκάδες έργα που ξεχωρίζουν για την αισθητική και τη σύγχρονη καλλιτεχνική τους προσέγγιση.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ, η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε για την επαγγελματική της διαδρομή, αλλά και για την προσωπική της ζωή, σε μια συνέντευξη που τα είχε όλα.

«Θες να τον πάρεις ένα τηλέφωνο; Κοίταξε να δεις, είμαι καλά! Θα σου πω το κλισέ. Είμαι ερωτευμένη, τύπου το βρακί μου σε μια τσάντα και φεύγουμε. Μπορούμε να πάμε να σου δείξω το πορτμπαγκάζ, είναι μια μικρή γκαρνταρόμπα μέσα. Είμαστε τόσο όσο πρέπει για να λέμε ότι είμαστε καλά», είπε χαρακτηριστικά ενώ για το ενδεχόμενο ενός γάμου απάντησε: «Τον γάμο τον θεωρώ πολύ τιμητική κατάσταση. Το να σου κάνει ο άλλος πρόταση είναι ό,τι πιο τιμητικό που υπάρχει. Γιατί σημαίνει ότι, από όλους και από όλες εκεί έξω, επιλέγουμε ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξεις πια έναν άνθρωπο όσο μεγαλώνεις, επειδή ξέρεις ποιος είσαι, τι θες και τι δεν θες. Είναι δύσκολο να συγχρωτιστείς με κάποιον άλλο. Μου αρέσει το “Για πάντα”».

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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